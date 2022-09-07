«Это мега тренд»: Подольская щегольнула в лосинах и модном кардигане в клетку с асимметричным плечом

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Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Наталья выбрала совершенно обычную, ничем не примечательную базу: чёрные лосины и топ или может комбинезон. Актуальные лоферы на толстой подошве в тон. Но за счёт кардиган образ получился ярким и запоминающимся.

Кардиганы сейчас – это мега тренд! В моде длинные, объемные, укороченные, пушистые и тонкие. В общем вариантов масса на любой случай жизни и любую фигуру.

Здесь мы видим актуальный кардиган и интересный способ носки – с асимметричным плечом. Сумочка на таком фоне выглядит ещё интереснее», – высказался эксперт.