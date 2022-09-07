«Это мега тренд»: Подольская щегольнула в лосинах и модном кардигане в клетку с асимметричным плечом

Певица вышла на прогулку в Москве в актуальном осеннем наряде. Лук звезды осенил концептмейкер Александр Осипов.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру и не перестает записывать новые хиты. Артистка состоит в браке сВладимиром Пресняковым. Порой они поют дуэтом. Своему избраннику она подарила сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только годик. Несмотря на свою занятость, звезда старается всегда выглядеть безупречно.

Недавно супруги провели отпуск в Испании. А вот 1 сентября Подольская принарядилась в костюм с длинной юбкой, чтобы впервые ответи сына в школу. Вся семья собралась на школьной линейке. Примечательно, что многие считают певицей правильной, и даже в выборе нарядов она предпочитает не перебарщивать с женственностью. 

А вот 6 сентября Наталья отправилась в бутик. Она прогулялась по Москве в черных лосинах и топе. Певица разбавила монохромный образ алым кардиганом оверсайз в клетку и лоферами на толстой подошве. Подольская предпочла сделать акцент на стройные ноги и изящные щиколотки.

«В Москве иногда не успеваешь… Я в такие периоды просто перестаю спать. Но когда происходят такие встречи, время замирает! Горжусь Алисой, которая создала такой успешный бренд. С удовольствием ношу! И так рада была обняться», – написала звезда.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов. 

«Наталья выбрала совершенно обычную, ничем не примечательную базу: чёрные лосины и топ или может комбинезон. Актуальные лоферы на толстой подошве в тон. Но за счёт кардиган образ получился ярким и запоминающимся.

Кардиганы сейчас – это мега тренд! В моде длинные, объемные, укороченные, пушистые и тонкие. В общем вариантов масса на любой случай жизни и любую фигуру.

Здесь мы видим актуальный кардиган и интересный способ носки – с асимметричным плечом. Сумочка на таком фоне выглядит ещё интереснее», – высказался эксперт.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.

Александр Осипов. Фото:  Teleprogramma.pro

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  