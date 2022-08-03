«Это цвет года»: Мишель Серова показала, как можно быть модной

Буквально несколько месяцев назад Мишель Серова стала мамой во второй раз. В апреле она родила сына Макара. Звездная наследница довольно быстро пришла в форму и вновь радует фанатов яркими снимками. На этот раз она показала кадры с очередной вечеринки, на которой появилась в платье лавандового оттенка.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Диана Плиско отметила, что образ Мишель — трендовый.
Мишель Серова. Фото: соцсети
«Такой фасон с драпировками еще и лавандового цвета — это тренд. Как мы знаем, лавандовый цвет — это вообще цвет года. Плюс она дополнила образ изящными босоножками. Образ смотрится шикарно. Ноги длинные, платье модное — очень красиво», — сказала Плиско.
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Справка Teleprogramma.pro
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на ютуб-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: личный архив