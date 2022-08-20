«Есть вопросы»: Нетребко в блузе цвета лайма и белых брюках перепутала отдых со сценой

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отправились в отпуск. Для отдыха выбрали солнечную Турцию. Накануне оперная дива отметилась на дегустации крепких напитков в белоснежных брюках и блузе оттенка лайма.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова считает, что неоновые оттенки в тренде, а сочетание белого и лайма выглядит свежо и подчеркивает загар.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
«Анна подобрала парные аксессуары с этническим принтом в тон. Это красиво. Тюрбан-не избитый вариант, прекрасен на курорте. А вот к блузе и колье есть вопросы... Фасон первой в сочетании с ярким цветом сильно простит весь образ. Здесь хорошо бы встал топ с V-образным вырезом или базовая майка.
Нить жемчуга кажется лишней, большее количество браслетов на руке было бы лучше. Если это не сценический образ, а он явно не такой, то макияж мог быть более натуральный, красоту Анны это только подчеркнет», - сказала Рябова.
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Справка Teleprogramma.pro
Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Училась в Школе шопинга (2020 г.), Школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.
Мария Рябова. Фото: личный архив