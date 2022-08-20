«Есть вопросы»: Нетребко в блузе цвета лайма и белых брюках перепутала отдых со сценой

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отправились в отпуск. Для отдыха выбрали солнечную Турцию. Накануне оперная дива отметилась на дегустации крепких напитков в белоснежных брюках и блузе оттенка лайма.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова считает, что неоновые оттенки в тренде, а сочетание белого и лайма выглядит свежо и подчеркивает загар.