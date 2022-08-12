Элегантность и стиль: Боня в белом платье с разрезами на талии вышла в свет в Москве

Виктория Боня уже много лет строит карьеру телеведущей. Также она создает свою одежду и косметику. Раньше Боня была звездой «Дома-2», поэтому ее знают Ольга Бузова, Алена Водонаева и другие экс-участники телестроки.
Однако ей удалось переехать в Монако, где она живет больше 10 лет и растит дочку Анджелину.
В последнее время Боня часто путешествует. Она ездила в Иорданию и отдыхала на Бали. По словам самой светской львицы, у нее есть возлюбленный, но его личность она хранит в тайне. К слову, в свои 42 года бизнесвумен обладает спортивной фигурой. Она также любит блистать на красных дорожках и вечеринках.
11 августа Боня оказалась в Москве. Она посетила радио, а вечером отправилась на встречу с подругой. Для такого случая светская львица облачилась в белое силуэтное платье с разрезами на талии. Наряд с асимметричной юбкой подчеркнул ее стройные ноги. Образ дополнили остромодные босоножки на тонких ремешках.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Нам никогда не скучно! Великолепный вечер с Эммой Салимовой», – заявила звезда.
Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит Боня в 42 года. Ее наряд вызвал у многих восторг. «Ну что за красавица», «Две леди», «Ноги просто бесконечные», «Какой образ элегантный», «Выглядите просто шикарно», — стали писать подписчики.