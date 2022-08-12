Элегантность и стиль: Боня в белом платье с разрезами на талии вышла в свет в Москве

Виктория Боня уже много лет строит карьеру телеведущей. Также она создает свою одежду и косметику. Раньше Боня была звездой «Дома-2», поэтому ее знают Ольга Бузова, Алена Водонаева и другие экс-участники телестроки.

Однако ей удалось переехать в Монако, где она живет больше 10 лет и растит дочку Анджелину.