Два тренда в одном: Подольская предстала в платье с юбкой плиссе самого модного цвета сезона и кедах

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На этот раз Подольская отметилась на встрече с подругой в платье мидакси с юбкой плиссе. Наряд цвета фуксии скрыл изъяны ее фигуры. Певица надела белые кеды, сделав образ более удобным. Аутфит в стиле спорт-шик она не стала перегружать аксессуарами.

Примечательно, что оттенки розового в топе этой осенью. Лера Кудрявцева, Оксана Федорова, Кристина Орбакайте и другие звезды выбирают этот цвет. Также и наряды со складками остаются популярными.