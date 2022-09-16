Два тренда в одном: Подольская предстала в платье с юбкой-плиссе самого модно цвета сезона и кедах

Певица выбрала наряд, который подала в стиле спорт-шик. 40-летняя звезда предпочитает выглядеть броско.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Наталья Подольская выступает на сцене больше 20 лет. В свое время она прославилась благодаря шоу «Фабрика звезд». Потом артистка встретила Владимира Преснякова, который был очарован молодой коллегой. И вот уже 12 лет они состоят в браке. Певица подарила избраннику двоих детей: Артемию семь лет, а Ивану только год. 

В последнее время Наталья едва находит время на отдых. 1 сентября она отвела старшего сына в школу впервые в жизни. А потом певица выступала в День города. Так как ей помогают няни, порой она отправляется на вечеринки или выходит в свет с мужем. При этом каждый раз артистка демонстрирует яркие образы.

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На этот раз Подольская отметилась на встрече с подругой в платье мидакси с юбкой плиссе. Наряд цвета фуксии скрыл изъяны ее фигуры. Певица надела белые кеды, сделав образ более удобным.  Аутфит в стиле спорт-шик она не стала перегружать аксессуарами.

Примечательно, что оттенки розового в топе этой осенью. Лера Кудрявцева, Оксана Федорова, Кристина Орбакайте и другие звезды выбирают этот цвета. Также и наряды со складками остаются популярными. 

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

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