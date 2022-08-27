Два модных оттенка: Собчак в крошечном бикини показала все, что можно

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

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Елена Бестави – имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Проводит мастер-классы для компаний, ВУЗов и колледжей.