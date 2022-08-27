Два модных оттенка: Собчак в крошечном бикини показала все, что можно

Ксения Собчак расслабляется на очередном курорте. На этот раз телезвезда загорает на берегах Эгейского моря. В своем аккаунте она поделилась снимком, на котором позировала в очень маленьком купальнике.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави отметила, что цвета такого пляжного наряда весьма модные.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
«Насколько мал купальник, настолько мало о нем можно рассказать. Два модных оттенка - veri peri - оттенок, который в этом году возвели на пьедестал. И Tiffaine blue, с четким геометрическим шагом принта. Отдаленно он напоминает модного нынче леопарда. И цвет, и фасон, и принт - все очень актуально уходящим летом. Но по настоящему порадовать себя и окружающий мир подобным купальником могут лишь женщины, обладающие стройной фигурой», - сказала Бестави.
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Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави – имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Проводит мастер-классы для компаний, ВУЗов и колледжей.
Елена Бестави. Фото: личный архив