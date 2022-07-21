«Достойный образ для похода на пляж»: Устинья Малинина показала, как быть модной на курорте

Недавно Устинья Малинина окончила второй курс Королевской колледжа музыки в Лондоне. Теперь звездная наследница наслаждается отдыхом в итальянском Форте-деи-Марми, где ее родители купили дом еще 15 лет назад.

На очередной прогулке будущая певица появилась в платье в пол нежного оттенка. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что образ не лишен игривости.