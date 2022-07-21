«Достойный образ для похода на пляж»: Устинья Малинина показала, как быть модной на курорте

Недавно Устинья Малинина окончила второй курс Королевской колледжа музыки в Лондоне. Теперь звездная наследница наслаждается отдыхом в итальянском Форте-деи-Марми, где ее родители купили дом еще 15 лет назад.
На очередной прогулке будущая певица появилась в платье в пол нежного оттенка. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что образ не лишен игривости.
Устинья Малинина. Фото: соцсети
«Нежный девичий образ, но не лишенный игривости за счет прозрачных фактур. На первый взгляд лук может показаться старомодными - мы видели массу вариаций на тему белых комплектов с кружевом. Но это только на первый взгляд. Модную нотку добавляет прозрачная ткань, в остальном - силуэт, декор - комплект классический, с элементами романтики. Достойный образ для похода на пляж. Для свидания стоит дополнить комплект аксессуарами и интересной обувью», - сказал Наз Маер.
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Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер – модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив