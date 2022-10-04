«Достаточно откровенное»: Лопырева предстала в платье-комбинации и глянцевом плаще, не скрыв свои прелести

На этот раз Виктория вышла на улицу в монохромном наряде. Она щегольнула в платье-комбинации и глянцевом плаще. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Она дополнила образ ботинками на шнуровки, которые выглядели броско.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Многие признались, что впервые увидели ее в таком наряде с изюминкой.

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