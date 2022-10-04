«Достаточно откровенное»: Лопырева предстала в платье-комбинации и глянцевом плаще, не скрыв свои прелести

Виктория Лопырева много лет назад стала обладательницей титула «Мисс Россия». И даже спустя время для многих поклонников она остается примером женственности. Блондинка последние два года почти не покидала Дубай. Однако она вернулась в Москву. Ей пришлось обновить гардероб. Теперь звезда носит не только платья, но и джинсы, косухи, тренчи.
На этот раз Виктория вышла на улицу в монохромном наряде. Она щегольнула в платье-комбинации и глянцевом плаще. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Она дополнила образ ботинками на шнуровки, которые выглядели броско.
Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Многие признались, что впервые увидели ее в таком наряде с изюминкой.
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А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Если посмотреть на этот аутфит, то здесь однозначно прочитывается панковская эстетика. Черный лаковый плащ-пиджак, укороченное платье в виде комбинации достаточно откровенное и воинствующие ботинки, дают отсылку к панковской эстетике.
Такое сочетание модное. Соединение чувственности, и агрессии мы можем видеть на подиуме. Если девушка смела и готова и демонстрировать свою привлекательность демонстрировать общественность, то почему бы и нет.
Что касается плаща, то я бы выбирала фактуру на глянцевую, а матовую, тогда бы образ смотрелся бы, может не более изысканно, то более трендово. Глянец намекает на чувственные части жизни женщины, а матовый более модный вариант. Это то, чтобы я точно заменила. Виктория девушка смелая, фигура ей позволяет носить такие наряды», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro