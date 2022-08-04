«Добавляют некую загадку»: Анфиса Чехова показала, как подчеркнуть талию естественным образом

Недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где жила почти четыре месяца. Еще зимой знаменистоть заявила, что просто «выгорела», поэтому длительный отпуск ей был просто необходим.
Похоже, план сработал. Телеведущая вновь сияет от счастья и не пропускает вечеринки.
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
Накануне Анфиса Чехова отметилась на прогулке в ярком летнем платье с цветочным принтом. Фасон наряда подчеркнул фигуру телеведущей. Это отметил эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.
«Романтичное платье отлично сочетается с обувью, солнечные очки добавляют некую загадку образу. Цветочный принт пока еще актуален в этом сезоне, многие именитые дизайнеры представили в летних коллекциях модели с цветочными принтами. Фасон платья хорошо сидит на фигуре, пояс выгодно подчеркивает новообразовавшуюся талию Анфисы», - сказал Громов.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов – стилист и fashion-колумнист, фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: личный архив