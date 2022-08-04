«Добавляют некую загадку»: Анфиса Чехова показала, как подчеркнуть талию естественным образом

Недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где жила почти четыре месяца. Еще зимой знаменистоть заявила, что просто «выгорела», поэтому длительный отпуск ей был просто необходим.

Похоже, план сработал. Телеведущая вновь сияет от счастья и не пропускает вечеринки.