«Добавляют некую загадку»: Анфиса Чехова показала, как подчеркнуть талию естественным образом

Наряд звезды оценил стилист Руслан Громов.
Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где жила почти четыре месяца. Еще зимой знаменистоть заявила, что просто «выгорела», поэтому длительный отпуск ей был просто необходим.

Похоже, план сработал. Телеведущая вновь сияет от счастья и не пропускает вечеринки.

Анфиса Чехова. Фото: соцсети

Накануне Анфиса Чехова отметилась на прогулке в ярком летнем платье с цветочным принтом. Фасон наряда подчеркнул фигуру телеведущей. Это отметил эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.

«Романтичное платье отлично сочетается с обувью, солнечные очки добавляют некую загадку образу. Цветочный принт пока еще актуален в этом сезоне, многие именитые дизайнеры представили в летних коллекциях модели с цветочными принтами.  Фасон платья хорошо сидит на фигуре, пояс выгодно подчеркивает новообразовавшуюся талию Анфисы», - сказал Громов.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – стилист и fashion-колумнист, фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

 

Руслан Громов. Фото: личный архив

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