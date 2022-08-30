«Добавили богемной нотки»: Пугачева отметилась с сумкой-шопером и в трендовых очках «Тишейдах»

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. И хоть она уже не дает концерты, так как находится на пенсии, интерес к ее персоне только растет. Артистка счастлива в браке с Максимом Галкиным. Они растят двойняшек Лизу и Гарри. В этом году пара целых шесть месяцев путешествовала вместе с наследниками.
Весной Алла Борисовна была в Израиле. Она повидалась с друзьями и часто гуляла с детьми. А вот летом пара уже перебралась в Юрмалу. Там живет подруга артистки, Лайма Вайкуле. Супруги сняли роскошную виллу, где гостила даже внучка Примадонны, Клавдия. Однако в конце августа Пугачева приехала в Москву. А вот Галкин пока продолжает гастролировать. Он готовится к концерту в Австралии.
На днях певица решила устроить шопинг. Она приехала в центр Москвы и провела время с дизайнером Игорем Гуляевым. 73-летняя артистка щегольнула в широких джинсах и черной тунике с принтом. Лук дополняли белые кеды и сумка-шопер.
Также Пугачева не забыла про любимый аксессуар — солнцезащитные очки. Она раскрыла свои планы на будущее, сожалела, что отпуск закончился, и заявила, что 1 сентября двойняшки отправятся в школу.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Летний современный street-style-образ, где кэжуал и спорт делают его удобным и мобильным для применения в повседневной жизни. Но он только кажется простым, поскольку видно качество брендовых вещей.
Модного градуса добавляет футболка с асимметрией в крое и белой надписью на черном фоне. Диагональные линии — это линии движения, они всегда добавляют образу динамики и жизни. Буквы, лозунги, различные надписи, как и асимметрия, — микро-тренды – 2022. В моде и объемные сумки-шоперы.
Интересная игра черно-белого контраста. Белая надпись на черном фоне футболки и черная надпись на белом фоне сумки. Этот контраст добавляет интереса повседневному аутфиту. Очки «Тишейды» добавили богемной нотки.
Хочу отметить и грамотно сделанную прическу, которая визуально подтягивает силуэт вверх, а это очень важно, когда надеваешь обувь на низком ходу. Убрали внизу, добавьте наверху и диспропорции удастся избежать. Все просто, лаконично, стильно и современно», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro