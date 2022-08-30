«Добавили богемной нотки»: Пугачева отметилась с сумкой-шопером и в трендовых очках «Тишейдах»

На днях певица решила устроить шопинг. Она приехала в центр Москвы и провела время с дизайнером Игорем Гуляевым. 73-летняя артистка щегольнула в широких джинсах и черной тунике с принтом. Лук дополняли белые кеды и сумка-шопер.

Также Пугачева не забыла про любимый аксессуар — солнцезащитные очки. Она раскрыла свои планы на будущее, сожалела, что отпуск закончился, и заявила, что 1 сентября двойняшки отправятся в школу.

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