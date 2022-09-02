Девушка-весна: Равшана Куркова в приталенном платье салатового цвета и розовых мюлях появилась на премьере

Но на этот раз Куркова посетила премьеру фильма «Календарь ма(й)я». Она сыграла в нем одну из ролей. На ковровой дорожке актриса предстала в воздушном платье с акцентом на талии. Салатовый наряд сделал ее фигуру еще более хрупкой. Она дополнила образ розовыми милями и нежным макияжем.

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