Девушка-весна: Равшана Куркова в приталенном платье салатового цвета и розовых мюлях появилась на премьере

Равшана Куркова уже давно строит карьеру в кино. Она пошла по стопам своих родителей Рано Кубаевой и Бахрама Матчанова, которые были актерами. Не так давно артистка отметила свой день рождения. В 42 года она не перестает восхищать публику своей красотой. Примечательно, что 1 сентября звезда выложила архивные фото, на которых запечатлена в школе. Многие ее сразу узнали.
В последнее время Равшана много путешествует. Это лето она провела очень насыщенно. Однако актриса не расставалась с сыном Гаспаром, которому уже около двух лет. Артистка родила его от бизнесмена Сергея Амаряна, но первое время скрывала ребенка. Порой она берет его даже на съемки.
Но на этот раз Куркова посетила премьеру фильма «Календарь ма(й)я». Она сыграла в нем одну из ролей. На ковровой дорожке актриса предстала в воздушном платье с акцентом на талии. Салатовый наряд сделал ее фигуру еще более хрупкой. Она дополнила образ розовыми милями и нежным макияжем.
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Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Равшана. Многие признались, что ее лук получился ярким и весенним, хотя только настала осень.
«Какая красивая», «Ох, какой восторг», «Платье просто нереальное», «На вас хочется смотреть», «До чего нежный образ», «Вам словно 18 лет», «Какая вы обворожительная! А наряд прелесть», — прокомментировали пост подписчики.