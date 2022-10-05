«Делают ноги бесконечными»: Лопырева отметилась в остромодном жакете и брюках палаццо, которые стройнят

Виктория Лопырева является медийной персоной. Она не скрывает, что славу ей принес титул «Мисс Россия». Блондинка теперь частая гостья на красных дорожках. Она уже два года живет в Дубае, но недавно вернулась в Москву. Поклонники часто видят ее в вечерних платьях. Однако теперь она пополнила гардероб более практичными вещами.
Недавно Виктория уже щегольнула в косузе оверсайз. Также она любит носить короткие платья и плащи. Почти всегда модель появляется на публике на каблуках. На этот раз она решила показать свой осенний лук на каждый день.
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Лопырева покрасовалась в серых брюках палаццо со стрелкой и черном твидовом жакете. Она дополнила образ пудровым бадлоном и ботильонами на шпильке. В руках у нее была кожаная сумка под крокодила. Виктория похвасталась лифтолуком. Поклонники восхитились ее элегантным образом.
А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
«Образ Виктории однозначно можно назвать модным и провокационным. Он ей действительно идет. Здесь используются старые формулы, проверенные временем. Длина брюк закрывающая пол каблука – всегда добавляет длину ногам. Брюки палаццо с ярко выраженной стрелкой делают ноги бесконечными.
Плюс образ продолжается в зоне торса укороченным жакетом, который тоже всегда добавляет несколько сантиметров к ногам. И бадлон цвета нюд – ярко выраженная провокация.
Активно накрашенные глаза дублируют черный цвет в нижней части образа. Достаточно агрессивная сумка в четкой форме, как и во всем остальном. Жакет можно назвать модным, потому что у него акцент на плечи. Здесь в основном линии вертикальные, которые добавляют рост и вытягивают силуэт.
Игра текстур и конечно характер проявлен мощный и даже где-то хищный, что мы видим в деталях, в обуви. Отмечу, что метал добавляет образу маскулиности», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.