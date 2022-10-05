«Делают ноги бесконечными»: Лопырева отметилась в остромодном жакете и брюках палаццо, которые стройнят

«Образ Виктории однозначно можно назвать модным и провокационным. Он ей действительно идет. Здесь используются старые формулы, проверенные временем. Длина брюк закрывающая пол каблука – всегда добавляет длину ногам. Брюки палаццо с ярко выраженной стрелкой делают ноги бесконечными.

Плюс образ продолжается в зоне торса укороченным жакетом, который тоже всегда добавляет несколько сантиметров к ногам. И бадлон цвета нюд – ярко выраженная провокация.

Активно накрашенные глаза дублируют черный цвет в нижней части образа. Достаточно агрессивная сумка в четкой форме, как и во всем остальном. Жакет можно назвать модным, потому что у него акцент на плечи. Здесь в основном линии вертикальные, которые добавляют рост и вытягивают силуэт.

Игра текстур и конечно характер проявлен мощный и даже где-то хищный, что мы видим в деталях, в обуви. Отмечу, что метал добавляет образу маскулиности», – высказалась эксперт.