«Делают фигуру точеной»: Бородина в трендовом платье на шнуровке с пышными рукавами-буфами вышла в свет

Ксения Бородина является одной из самых известных персон на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Ксения признается, что образы не только для эфиров ей подбирают стилисты.
Она не раз ужасалась тому, как ее порой одевали в начале карьеры. Теперь телеведущая старается выглядеть женственно, выбирая романтичные и элегантные аутфиты.
Недавно Бородина вернулась из Турции. Она то и дело предстает на публике в нежных нарядах с цветочным принтом. Но 21 августа телеведущая решила провести вечер на шоу с участием Екатерины Варнавы.
Для выхода в свет Ксения выбрала черное мини-платье на шнуровке с пышными рукавами. Лук дополнили босоножки и миниатюрная сумка. Она сделала объемную укладку и макияж с акцентом на глаза. Для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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«Что может быть лучше маленького черного платья, введенного в моду легендарной Коко Шанель. Оно одинаково уместно в коктейльном и вечернем вариантах, стройнит и является отличной основой для акцентных деталей и ярких аксессуаров. В данном случае, с таким платьем создан монохромный total black образ.
Платьем сегодняшнего дня его делают детали. Во-первых, объемные рукава-буфы и акцент на плечи. В предстоящем осенне-зимнем сезоне 2022-2023 акцентные плечи остаются в топе модных трендов. Романтичные, пышные буфы гармонично сочетаются с не менее романтичной и женственной шнуровкой, которые в совокупе делают фигурку Ксении точеной.
Шнуровка создает вертикальную линию, а объемные рукава создают контраст и на контрасте с ними силуэт визуально сужается + черный цвет и полуприлегающий силуэт платья. Модный градус усилили миниатюрный бантик под грудью и рюшечка на подле платья.
Обе детали в модных фаворитах. Завышенная талия визуально удлиняет ноги, а глубокое декольте демонстрирует зону груди и тонкую шею. Объемные буфы не только помогают силуэту выглядеть стройнее, но и рукам выглядеть более тонко и изящно.
Многослой, созданный из часов в мужском стиле и двух цепе в серебре и золоте, подчеркнул хрупкость запястья и гармонично поддержал ремешок сумки и люверсы шнуровки. Мужские часы в сочетании с маленьким черным платьем добавили французского флера, поскольку француженки предпочитают носить именно такие часы.
Да и маникюр французский. Эффекта образу добавляет контрастное столкновение невинности (наивный бантик, рюшечка, пышный рукав) и сексуальная женственность (декольте, полуприлегающий фасон, подчеркивающий женственность силуэта). Получился симбиоз французского и баварского (национальный женский костюм).
Как хорошо, что при таком декольте Ксения не стала пользоваться красной помадой, а подчеркнула только глаза. Сумочка от Шанель поддержала французскую нотку маленького черного платья, а обувь звучит в унисон с декольте. Так что образ в модной тенденции контраста, само платье уже задало контрастный тон», – высказалась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro