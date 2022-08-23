«Делают фигуру точеной»: Бородина в трендовом платье на шнуровке с пышными рукавами-буфами вышла в свет

«Что может быть лучше маленького черного платья, введенного в моду легендарной Коко Шанель. Оно одинаково уместно в коктейльном и вечернем вариантах, стройнит и является отличной основой для акцентных деталей и ярких аксессуаров. В данном случае, с таким платьем создан монохромный total black образ.

Платьем сегодняшнего дня его делают детали. Во-первых, объемные рукава-буфы и акцент на плечи. В предстоящем осенне-зимнем сезоне 2022-2023 акцентные плечи остаются в топе модных трендов. Романтичные, пышные буфы гармонично сочетаются с не менее романтичной и женственной шнуровкой, которые в совокупе делают фигурку Ксении точеной.

Шнуровка создает вертикальную линию, а объемные рукава создают контраст и на контрасте с ними силуэт визуально сужается + черный цвет и полуприлегающий силуэт платья. Модный градус усилили миниатюрный бантик под грудью и рюшечка на подле платья.

Обе детали в модных фаворитах. Завышенная талия визуально удлиняет ноги, а глубокое декольте демонстрирует зону груди и тонкую шею. Объемные буфы не только помогают силуэту выглядеть стройнее, но и рукам выглядеть более тонко и изящно.