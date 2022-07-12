«Далеко от трендов»: чем зацепила стилиста Анна Нетребко, представшая в наряде простушки

Оперная дива Анна Нетребко находится в эти дни на гастролях в Вероне. Звезда мировой оперной сцены совмещает выступления с прогулками.
Отправившись в один из парков Вероны, Анна Нетребко облачилась в белый наряд, который оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Словена Соколова.
«Сегодня богиня, завтра простушка! Это точно описывает образ Анны Нетребко. Мы все устаем от роскоши и статуса, иногда хочется расслабиться и побыть селянкой», — отметила Словена Соколова.
Далее стилист разложила по полочкам образ Анны Нетребко, указав, что наряд далек от трендов.
Анна Нетребко в белом наряде. Фото: соцсети
«Итак, платье-распашонка в мелкий цветочек, вязаная косыночка с косичками, эти удобные плетенные «кроксы» и даже поза на фото говорят нам, что Анна выгуливает своего внутреннего ребенка. Что касается стиля и моды: все это далеко от трендов. Это обычный летний образ, в котором не жарко.
Теперь обо всем по отдельности. Косынки на голову модно. Классно с косами. Лучше выбирать шелк или хлопок. Вязаная косынка — отсыл к детскому деревенскому образу в деревне у бабушки.
Платье в мелкий цветок. Модно совсем мелкий цветок, плотно разбросанный по полотну. В этом случае уводим образ в деревенский стиль или стиль французской деревни, прованс. Отмечу, что размер принта должен соответствовать объему фигуры.
Тонкая девушка — мелкий цветок, объемная — крупнее. Анну мы привыкли видеть роскошной дамой на сцене. Простой цветочек ей тоже подойдет. Однако ее яркой высококонтрастной внешности подошел бы более яркий цвет. Так и хочется больше «цыганщины» в цвете и драпировках.
Обувь можно замиксовать классно, но здесь она не звучит так, как могла бы. Нужны сильные контрасты. Вообще, плетенная обувь — это очередной тренд, взятый из прошлого. Чтобы такая обувь подходила подо все, выбирайте стандартные формы», — посоветовала Словена Соколова.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег, прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории моды от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды — четыре года.
Словена Соколова. Фото: личный архив
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