«Далеко от трендов»: чем зацепила стилиста Анна Нетребко, представшая в наряде простушки

«Итак, платье-распашонка в мелкий цветочек, вязаная косыночка с косичками, эти удобные плетенные «кроксы» и даже поза на фото говорят нам, что Анна выгуливает своего внутреннего ребенка. Что касается стиля и моды: все это далеко от трендов. Это обычный летний образ, в котором не жарко.

Теперь обо всем по отдельности. Косынки на голову модно. Классно с косами. Лучше выбирать шелк или хлопок. Вязаная косынка — отсыл к детскому деревенскому образу в деревне у бабушки.

Платье в мелкий цветок. Модно совсем мелкий цветок, плотно разбросанный по полотну. В этом случае уводим образ в деревенский стиль или стиль французской деревни, прованс. Отмечу, что размер принта должен соответствовать объему фигуры.

Тонкая девушка — мелкий цветок, объемная — крупнее. Анну мы привыкли видеть роскошной дамой на сцене. Простой цветочек ей тоже подойдет. Однако ее яркой высококонтрастной внешности подошел бы более яркий цвет. Так и хочется больше «цыганщины» в цвете и драпировках.

Обувь можно замиксовать классно, но здесь она не звучит так, как могла бы. Нужны сильные контрасты. Вообще, плетенная обувь — это очередной тренд, взятый из прошлого. Чтобы такая обувь подходила подо все, выбирайте стандартные формы», — посоветовала Словена Соколова.