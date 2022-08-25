«Цыганщина»: Анна Нетребко «размазала» образ оперной дивы, надев несдержанное платье

Отдыхая в Турции Анна Нетребко продолжает делиться с фанатами яркими снимками. На одном из них артистка позировала в ярком платье-футляре.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, концептмейкер Александр Осипов, глядя на аутфит певицы, отметил, что она допустила ошибку.