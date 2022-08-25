«Цыганщина»: Анна Нетребко «размазала» образ оперной дивы, надев несдержанное платье

Отдыхая в Турции Анна Нетребко продолжает делиться с фанатами яркими снимками. На одном из них артистка позировала в ярком платье-футляре.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, концептмейкер Александр Осипов, глядя на аутфит певицы, отметил, что она допустила ошибку.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
«Анна допустила ошибку под названием «несдержанность». Мы видим яркую клетку, еще более яркую цветочную драпировку. Платье само по себе становится объектом внимания за счет цвета и ему совсем не нужны «веселые» рукава, оранжевая сумка и прифотошопленный ананас. Получился не образ операной дивы, а цыганщина», - сказал Осипов.
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Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов – концептмейкер. Много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: личный архив