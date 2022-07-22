«Чтобы поклонники не докучали»: Нетребко в скромном и дорогом образе прогулялась по итальянским улочкам

Накануне Анна Нетребко появилась на улицах Вероны в белоснежных брюках и ярком топе. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что образ Анна выбрала «скромный, изысканный, дорогой».
Анна Нетребко. Фото: соцсети
«Все по классике: струящиеся льняные брюки свободного кроя, блуза без рукавов с цветочным принтом, аккуратная шляпка. Рядом мы видим сумочку, которая абсолютно точно дополняет образ, и очки. Глядя на Анну, я могу предположить, что она в отпуске. Этакая путешественница, которая осматривает исторические закоулки какой-то европейской страны. Если образ, чтобы «турить», то супер. За шляпой и очками можно максимально спрятать лицо, чтобы поклонники не докучали. Если для чаепития в Букенгемском дворце, то нет. Думаю, что нет надобности объяснять почему», - сказал Наз Маер.
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Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер – модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив