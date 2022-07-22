«Чтобы поклонники не докучали»: Нетребко в скромном и дорогом образе прогулялась по итальянским улочкам

«Все по классике: струящиеся льняные брюки свободного кроя, блуза без рукавов с цветочным принтом, аккуратная шляпка. Рядом мы видим сумочку, которая абсолютно точно дополняет образ, и очки. Глядя на Анну, я могу предположить, что она в отпуске. Этакая путешественница, которая осматривает исторические закоулки какой-то европейской страны. Если образ, чтобы «турить», то супер. За шляпой и очками можно максимально спрятать лицо, чтобы поклонники не докучали. Если для чаепития в Букенгемском дворце, то нет. Думаю, что нет надобности объяснять почему», - сказал Наз Маер.