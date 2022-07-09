Чем порадовал Московскую неделю моды Валентин Юдашкин

Филипп Киркоров и Яна Рудковская в этот вечер и сами были словно модели - в очень ярких нарядах. И Яна, и Филипп всегда стараются быть в тренде и нынешним летом успешно подтверждают репутацию главных модников шоу-бизнеса.

По существу

В представленной Валентином Абрамовичем коллекции Haute Couture 2022 есть платья для свадьбы и других торжеств, а также костюмы для офиса и прогулок в городе. Центральные наряды коллекции - платья с орнаментами из драгоценных камней, украшенные жемчугом, расшитые бисером.

Главные фишки - драпировки, сложные фигурные конструкции, объемные рукава, сияющие жакеты и костюмы, платья в пол и платья-пиджаки с принтами, брюки палаццо из струящихся тканей, кейпы со шлейфом, балаклавами и ошейниками с вышивкой ручной работы.

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