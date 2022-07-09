Чем порадовал Московскую неделю моды Валентин Юдашкин

Свою новую коллекцию знаменитый кутюрье представил на «парящем мосту» в парке «Зарядье». Естественно, оценить работы мастера захотели многие - на показе в том числе было немало звезд. Мы понаблюдали за ними и, конечно же, за самим маэстро.
Марина и Валнетин Юдашкины. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Валентин Юдашкин в этот день выслушал десятки восторженных отзывов. 58-летний модельер был доволен, но выглядел утомленным, опирался на руку супруги Марины. Очевидцы отметили, что Юдашкин сильно похудел - причиной тому серьезное заболевание кутюрье, с которым он успешно сражается.
Екатерина Стриженова. Фото: представлено пресс-службой
Екатерина Стриженова принесла виновнику торжества шикарный букет. Телеведущая поделилась впечатлениями от показа: «На «парящем мосту» на фоне заката точеные силуэты моделей выглядели потрясающе! А когда в финале Валентин вышел к зрителям, мы стоя аплодировали его таланту и мужеству!»
Олег Газманов с женой Мариной (справа). Фото: Владимир Веленгурин/КП
Олег Газманов, пришедший на показ с женой Мариной, сначала с гордостью сообщил Таисии Повалий, что накануне его дочь Марианна получила аттестат со всеми пятерками и будет поступать в МГИМО.
А потом с неподдельным интересом рассматривал демонстрирующих наряды моделей. Некоторые из нарядов Олегу так понравились, что он порекомендовал супруге обратить на них внимание.
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Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Валерия и Иосиф Пригожин не пропускают показов маэстро Юдашкина. Тем более что Валерия, как известно, в последние годы предпочитает одежду отечественных дизайнеров.
Филипп Киркоров и Яна Рудковская. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Филипп Киркоров и Яна Рудковская в этот вечер и сами были словно модели - в очень ярких нарядах. И Яна, и Филипп всегда стараются быть в тренде и нынешним летом успешно подтверждают репутацию главных модников шоу-бизнеса.
По существу
В представленной Валентином Абрамовичем коллекции Haute Couture 2022 есть платья для свадьбы и других торжеств, а также костюмы для офиса и прогулок в городе. Центральные наряды коллекции - платья с орнаментами из драгоценных камней, украшенные жемчугом, расшитые бисером.
Главные фишки - драпировки, сложные фигурные конструкции, объемные рукава, сияющие жакеты и костюмы, платья в пол и платья-пиджаки с принтами, брюки палаццо из струящихся тканей, кейпы со шлейфом, балаклавами и ошейниками с вышивкой ручной работы.