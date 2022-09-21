Цепляет взгляд: Лопырева в джинсах с накладными карманами и остромодном бомбере отметилась на улицах Москвы

На этот раз Лопырева облачилась в модные широкие джинсы с накладными карманами и черный корсет, который стал изюминкой образа. Она также дополнила образ бомбером оверсайз с рукавами на молнии. Телеведущая дефилировала на улице и танцевала. Она выгодно подчеркнула достоинства своей фигуры.

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Поклонники осыпали ее комплиментами. «Корсет вообще бомба», «Идеальная», «Какова красота. Образ безупречен, как и ты», «Тебе очень идет такой прикид», — отметили подписчики.