Цепляет взгляд: Лопырева в джинсах с накладными карманами и остромодном бомбере отметилась на улицах Москвы

Виктория Лопырева является известной персоной не только в России. Она организует фестивали светские мероприятии в Дубае. Также обладательница титула «Мисс Россия» участвует в фотосессиях и посещает красные дорожки. В 39 лет она продолжает следить за фигурой и часто восхищает поклонников своей женственностью.
Многие коллеги также одаривают Викторию комплиментами. Недавно Ольга Орлова увидела ее в платье и заявила: «Чтобы любить эти ноги, нужен белый Cadillac». Светская львица вернулась на родину и иногда делится кадрами с сыном Марком Лео. Но большую часть времени она посвящает тусовкам и общению с друзьями.
На этот раз Лопырева облачилась в модные широкие джинсы с накладными карманами и черный корсет, который стал изюминкой образа. Она также дополнила образ бомбером оверсайз с рукавами на молнии. Телеведущая дефилировала на улице и танцевала. Она выгодно подчеркнула достоинства своей фигуры.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. «Корсет вообще бомба», «Идеальная», «Какова красота. Образ безупречен, как и ты», «Тебе очень идет такой прикид», — отметили подписчики.