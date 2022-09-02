«Целомудренный образ мамочки»: Кудрявцева в юбке миди и джемпере самого модного цвета привела дочку в садик

На праздничном концерте в честь Дня знаний Лера предстала в тренче песочного цвета с поясом и лоферах в тон. Маленькая Мария была в форме с юбкой плиссе и пуховике-дутике лимонного цвета. Макаров также оделся в стиле кэжуал.

Родители держали за руки малышку, которая в свои четыре года учит английский язык и занимается другими прдметами.