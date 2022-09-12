Александр Васильев: как стал гуру моды, женился ради гражданства и почему кем приходится Моргенштерну*

Историк моды Александр Васильев активно занимается просвещением соотечественников в сфере фэшн-дизайна. Его коллекция нарядов и аксессуаров, которую он собирает почти полвека, экспонировалась во многих странах, а сам мэтр создал целый музей. Какими еще проектами занимается Васильев и что у него с личной жизнью - читайте в нашем материале.

Александр Васильев: детство, родители, начало карьеры, театр

Александр Васильев родился в Москве 8 декабря 1958 года. Его родители – из театральной сфера: отец Александр Павлович был театральным художником-модельером, мать Татьяна Ильинична – драматической актрисой. По национальности русский, имеет французское гражданство.

С детства Васильев-младший увлекался созданием костюмов для кукольных спектаклей, а в 12-летнем возрасте поставил собственную пьесу «Волшебник Изумрудного города», в которой актеры полностью были облачены в наряды от будущего искусствоведа.