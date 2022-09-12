Александр Васильев: как стал гуру моды, женился ради гражданства и кем приходится Моргенштерну*

Историк моды Александр Васильев активно занимается просвещением соотечественников в сфере фэшн-дизайна. Его коллекция нарядов и аксессуаров, которую он собирает почти полвека, экспонировалась во многих странах, а сам мэтр создал целый музей. Какими еще проектами занимается Васильев и что у него с личной жизнью - читайте в нашем материале.
Александр Васильев: детство, родители, начало карьеры, театр
Александр Васильев родился в Москве 8 декабря 1958 года. Его родители – из театральной сфера: отец Александр Павлович был театральным художником-модельером, мать Татьяна Ильинична – драматической актрисой. По национальности русский, имеет французское гражданство.
С детства Васильев-младший увлекался созданием костюмов для кукольных спектаклей, а в 12-летнем возрасте поставил собственную пьесу «Волшебник Изумрудного города», в которой актеры полностью были облачены в наряды от будущего искусствоведа.
Александр Васильев в детстве. Фото: соцсети
По окончании школы Васильев поступил в Школу-студию МХАТ на постановочный факультет, после которого трудоустроился в Театр на Малой Бронной. Однако вскоре, женившись на француженке, перебрался во Францию, где стал работать по специальности и учиться дизайну интерьеров в Школе Лувра.
Александр Васильев в молодости. Фото: соцсети
Александр Васильев: мода
Развиваясь в искусстве декорации, в 80-е годы Васильев успел поработать в Королевской опере Версаля, Театре дю Рон-Пуан, Опере Бастилии, Ронд Пуант на Елисейских полях. Среди клиентов россиянина также оказались Авиньонский фестиваль, Бале дю Нор, Молодой балет Франции.
Одновременно Васильев стал преподавать в Русской театральной школе и парижской школе моды Esmod. По возвращении в Россию, искусствовед основал в Самаре фестиваль моды «Поволжские сезоны Александра Васильева», открыл в Москве дизайн-студию «Интерьеры Александра Васильева» и музей истории моды XX века и начал вести не только лекции, но и просветительскую деятельность по истории моды на радио, телевидении и основал собственную выездную школу моды.
Александр Васильев и Майя Плисецкая. Фото: соцсети
Преподавать Васильев стал в МГУ программу «Теория и индустрия моды» и в Институте телевидения и радиовещания, а также в школе стиля MODA.ru. Параллельно сформировал коллекцию исторического костюма, отражающую разные этапы развития моды. В настоящее время собрание мэтра является одним из крупнейших в мире костюмов 18-21 веков, с ним он не раз выезжал в разные страны на экспозицию.
«В 1974 году я приобрел мое первое платье. Оно было выполнено из сиреневого фая, датировалось 1886 годом, стоило 10 рублей и некогда принадлежало одной калужской купчихе. С него началась коллекция, которая сегодня насчитывает около 100 000 предметов одежды, а также бесчисленное количество аксессуаров — шляп, зонтиков, вееров, обуви, сумок», — рассказал Васильев в своем микроблоге.
Среди экспонатов коллекции — наряды мировых знаменитостей: Майи Плисецкой, Ольги фон Крейц, Жаклин де Богурдон, княжны Марии Щербатовой. Многие костюмы светские львицы ему дарят сами, некоторые он выкупает за собственные деньги. На основе фонда в разные годы Васильев формирует тематические выставки. Например, в Зеленоградске открыт музей курортной моды, состоящий из экспонатов, собранных мэтром.
Коллекция костюмов Александра Васильева. Фото: соцсети
Александр Васильев: книги
В 1998 году Александр Васильев написал книгу «Красота в изгнании», выдержавшую более 15 изданий и переведенную на английский язык. Произведение завоевало статус лучшей иллюстрированной книги 1998 года.
В 2004 году Васильев представил читателям еще одну свою книгу — «Русская мода.150 лет в фотографиях», содержащую более 2000 фотографий, посвященных истории русской, советской и постсоветской моды, начиная c 50-х годов XIX века и заканчивая началом XXI века.
Александр Васильев с книгами. Фото: Global Look Press
В соавторстве с историком моды вышла книга «Людмила Лопато. Волшебное зеркало воспоминаний» в 2003 году. Вместе со 100-летней парижской балериной Ксенией Триполитовой искусствовед написал книгу «Маленькая балерина».
Всего у Александра Васильева издано более 30 книг, каталогов, выставок и изданий о моде и стиле. Кроме того, Александр Васильев писал для русских изданий журналов Vogue и Harper’s Bazaar в качестве специального корреспондента в Париже, имеет свои колонки на новостных сайтах.
Александр Васильев: телевидение
В 2002 году Васильев стал ведущим программы «Дуновение века» на телеканале «Культура», основанном на книге мэтра «Красота в изгнании».
В 2008 году Васильев сменил Вячеслава Зайцева на проекте «Модный приговор» на Первом канале. Передача призвана помочь женщинам преобразиться и найти свой стиль, а Александр Александрович вместе с другими ведущими им в этом помогает. В 2015 году шоу стало лауреатом «ТЭФИ» как лучшая развлекательная программа на телевидении.
Александр Васильев на шоу «Модный приговор». Фото: соцсети
Александр Васильев: модные советы
Историк моды щедро делится советами с телезрительницами, подписчицами и поклонницами на тему актуальной одежды. Его советам следуют как обычные женщины, так и бизнесвумен.
Например, историк моды рассказал, как женщине выглядеть стильно и красиво всегда. Он предлагает модницам всех возрастов придерживаться пяти простых и универсальных правил.
1. Перестаньте подбирать туфли, сумки и бижутерию в один тон. Сегодня это не в моде. Такая комбинация с легкостью может накинуть женщине пару-тройку лишних лет.
2. Избегайте оливковые, земляные и бледные тона, особенно весной — подобные цвета плохо оттеняют кожу, придавая ей совершенно нездоровый оттенок.
3. Отдавайте предпочтение персиковым и другим нежным тонам в портретной зоне — это не только добавит цветущей весны в гардероб, но и уберет несколько лет, визуально придав вашей коже лица свежесть.
4. Надевайте юбку ниже колена — подобный силуэт визуально делает любые ноги стройными, а фигуру изящной.
5. Откажитесь в дневное время суток от одежды, выполненной из дорогих тканей. Бархат, атлас и кружева способны добавить не один лишний год.
И это — лишь незначительная часть советов, которыми делится Васильев. В свете ухода модных брендов с российского рынка фэшн-эксперт предсказывает рост популярности российских дизайнеров, а также тренд на отечественный стиль — это вещи с фольклорными элементами, — и ренессанс секонд-хэндов.
Александр Васильев: личная жизнь
Васильев был женат в молодости, и брак был фиктивным, о чем он рассказывал сам, не делая из этого секрета. Зарегистрировался он с француженкой Анной, изучавшей русский язык в МГУ. Она согласилась ему помочь с выездом во Францию, и причин у Васильева туда уехать было сразу две: главная любовь его жизни Мария Лаврова эмигрировала в эту страну, а также стремление избежать службы в Афганистане.
Больше года Васильев после свадьбы пытался выехать в Париж и когда наконец смог это сделать, оказался поражен в самое сердце: его настоящая любовь его не дождалась. Лаврова вышла замуж за местного журналиста, родила ребенка.
«Маша с французским корреспондентом обрела сына, но он с ней поступил не по-мужски: как только она забеременела, тот ее бросил… Она позвонила, приехала ко мне, но я испугался чужого ребенка. Сейчас понимаю, что, может быть, не надо было бояться, но я был слишком молод и неопытен, чтобы взять пассию с ребенком, который случился у нее с другим», — откровенничал Васильев в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
К слову, фиктивная жена испытывала к Васильеву чувства. Статный красавец ростом 177 см и весом 80 кг был симпатичен ей. Но супруги довольно быстро расторгли. Васильев остался в Париже и построил блестящую карьеру, обзавелся трехкомнатной квартирой и состоятельными клиентами. В настоящее время историк моды свободен.
Александр Васильев: дети
Детей у Васильева нет. В 2020 году, когда рэпер Моргенштерн* стремительно взошел на отечественный музыкальный Олимп, все поразились сходству юноши с Александром Васильевым. Заговорили, что это — его сын. Однако, все совпадения оказались случайными.
*Внесен в реестр физлиц-иноагентов
Моргенштерн* и Александр Васильев похожи. Фото: соцсети
Александр Васильев сегодня
В настоящее время Васильев продолжает свою образовательную деятельность. У него несколько тематических курсов, которые он с приходом пандемии перевел в онлайн, а также перспективы вернуться в шоу «Модный приговор», который был поставлен на полгода на паузу на Первом канале.