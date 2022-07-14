«Актуальны, как никогда»: Подольская в трендовой майке и юбке макси с цветочным принтом вышла на променад

На этот раз Подольская вышла на променад в черной майке и юбке макси с крупным принтом в виде цветов. Она сделала акцент на своей тонкой талии. Артистка повеселилась в компании подруг. Обычно такие образы она дополняет каблуками, чтобы выглядеть еще выше.

Поклонники осыпали комплиментами Наталью. Многие отметили, что она выглядит по-летнему ярко. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила персональный стилист Алина Берри.

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