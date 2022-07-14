«Актуальны, как никогда»: Подольская в трендовой майке и юбке макси с цветочным принтом вышла на променад

Наталья Подольская является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с мужем Владимиром Пресняковым.
Он и порой даже выступают вместе. Также у супругов подрастают дети: семилетний сын Артемий и годовалый Иван. В свои 40 лет артистка с легкостью совмещает карьеру и материнство.
Недавно Наталья устроила шопинг. Она закупила множество новых костюмов. А вот для прогулок с подругами певица выбирает яркие, но комфортные луки. В свои 40 лет она обладает стройной фигурой, которую предпочитает подчеркивать.
На этот раз Подольская вышла на променад в черной майке и юбке макси с крупным принтом в виде цветов. Она сделала акцент на своей тонкой талии. Артистка повеселилась в компании подруг. Обычно такие образы она дополняет каблуками, чтобы выглядеть еще выше.
Поклонники осыпали комплиментами Наталью. Многие отметили, что она выглядит по-летнему ярко. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила персональный стилист Алина Берри.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды.
«Майка-алкоголичка — один из трендов этого сезона, да и вообще майки с какими-то интересными вырезками и лямочками актуальны как никогда этим летом. Наташа Подольская сочетала ее с юбкой макси.
В огромных цветах в стилистике D&G. В целом образ смотрится неплохо, но я бы предложила добавить в него акцентную сумку, например, красного цвета и массивные цепочки на руку или шею. Тогда бы он смотрелся более законченным», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.
Алина Берри. Фото: Teleprogramma.pro