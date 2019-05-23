Подруги Марина Александрова и Ольга Ломоносова показали, как выглядят в отпуске без макияжа

Марину Александрову считают одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. почти восемь лет она замужем за режиссером Андреем Болтенко. У них подрастают дети: сын Андрей и дочь Екатерина. Лишь недавно супруги впервые показали лица своих детей. Поклонники считают, что малыши похожи на маму. К слову, девушке удается успешно совмещать материнство с работой.

На днях Марина совершила очередную поездку с коллегами за границу. Актриса побывала в Праге, где несколько дней провела с Яниной Соколовой, Анастасией Бегуновой и Ольгой Ломоносовой. Последняя стала известна благодаря роли в сериале «Не родись красивой». Примечательно, что в отпуске актрисы обходятся без косметики. На снимках, которыми поделилась Александрова, девушки позируют без макияжа.

Поклонники пришли в восторг от природной красоты актрис. Они выделили Марину и Ольгу, которые смотрелись словно юные девушки. «Особенно хороша на фото Ломоносова Ольга, ее очки прекрасны», «Такие милые и позитивные девчонки! Так держать», На этом фото вы настолько прекрасны, что не хватает слов!», «Красоточки», — прокомментировали пост подписчики.

Как оказалось, все четыре девушки являются выпускницами Щукинского театрального училища.