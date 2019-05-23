Звездный стиль

Ничего лишнего: дочь Кирилла Сафонова устроила фотосессию в мини-бикини в Мексике

Девушка наслаждается отдыхом и делится красочными снимками.

Ничего лишнего: дочь Кирилла Сафонова устроила фотосессию в мини-бикини в Мексике
Кирилл Сафонов со старшей наследницей. фото: instagram.com/anastasiasaf/

Кирилл Сафонов не так давно стал отцом во второй раз. Супруга Саша Савельева подарила ему сына. Певица долго скрывала свою беременность, но на последних сроках это было уже проблематично. Теперь счастливые супруги каждую свободную минуту проводят с наследником. Сафонов шутит, что находится в декрете, когда публикует фото с прогулок, на которых видна коляска.

Мало кто знает, но у Сафонова также есть взрослая дочь Анастасия от первой жены Елены. Девушка живет в США, но иногда актер приезжает к ней, и они проводят время вместе. Его наследница настоящая красавица, поэтому неудивительно, что она строит карьеру модели. Анастасия также много путешествует. Не так давно она приехала в Мексику. В своем микроблоге девушка делится красочными фото.

Уже по традиции модель устроила фотосессию в черном мини-бикини. На одном из снимков она позирует на лежаке, демонстрируя стройную фигуру. При этом Настя смотрела в даль, поправляя одной рукой солнцезащитные очки. «Думая обо всех неприятностях, с которыми я столкнусь этим летом…», — загадочно подписала пост девушка. Поклонники пришли в восторг от ее фигуры. Многие не стали скрывать, что тоже хотят так выглядеть.

«Ух ты, отлично выглядишь», «Прям ангел», «Хороша до невозможного», — отозвались пользователи. К слову, сердце брюнетки уже занято. В прошлом году ей сделал предложение руки и сердца ирландский финансист Стивен Мерфи. А спустя несколько месяцев Кирилл приехал в Израиль вместе с дочкой, чтобы помочь организовать ей свадьбу. Скорее всего, торжество состоится уже этим летом. А пока на пальчике Насти красуется кольцо с большим драгоценным камнем, которое она не пытается прятать.

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Ничего лишнего: дочь Кирилла Сафонова устроила фотосессию в мини-бикини в Мексике
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