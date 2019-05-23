Звездный стиль

Анна Седокова снялась топлес в джинсах от Виктории Бони

Певица заверила, что женщина распознает идеальные джинсы так же быстро, как идеального мужчину.

Анна Седокова снялась топлес в джинсах от Виктории Бони
Анна Седокова. фото: instagram.com/annasedokova/

36-летняя Анна Седокова старается быть во всем честной со своими поклонниками. После нескольких неудачных браков певица одна воспитывает троих детей. Правда, в прошлом году ей пришлось пережить судебные тяжбы с экс-мужем Максим Чернявским, который захотел сам заботиться об их общей дочери Монике. После длительных разбирательств они пришли к соглашению, что певица все же будет иметь возможность видеться с наследницей, а вот публиковать фото с ней она не имеет права.

Похоже, все невзгоды остались позади. Певица себе нравится и не скупится на фото в купальниках. Она уверена, что, даже имея изъяны (например, целлюлит), можно выглядеть великолепно. В соцсети Седокова на днях опубликовала новое фото, на котором запечатлена топлес. При этом стройность ее ног подчеркнули светло-голубые джинсы. Как оказалось, обновку артистка приобрела у известной светской львицы Виктории Бони.

«Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу», — написала она. Поклонники заявили, что у певицы безупречная фигура. Они оставили ей сотни комплиментов в соцсети. «На идеальной девушке и джинсы сядут идеально! Очаровательна», «У тебя такая шикарная фигура», «Аня! Не худейте! Все очень красиво», «Обожаю эти формы», — прокомментировали пост подписчики. Виктория Боня также довольна тем, что подруга прорекламировала ее джинсы. Причем сделала это идеально.

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Анна Седокова снялась топлес в джинсах от Виктории Бони
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