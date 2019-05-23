Звездный стиль

Во время фотосессии в Каннах Викторию Боню охраняли тридцать охранников

Российская модель и блогер в пышном платье в пол прошлась по улочкам французского города.

Во время фотосессии в Каннах Викторию Боню охраняли тридцать охранников
Виктория Боня. фото: eastnews.ru

Виктория Боня в последнее время все чаще оказывается в центре событий. На прошлой неделе она прилетела в Канны на кинофестиваль. На красной дорожке русская красавица продемонстрировала несколько образов: от алого платья в пол до черного мини. По всей видимости, свою дочку Анджелину она в поездку не взяла, так как на снимках девочка замечена не была.

А накануне Виктория заинтриговала поклонников новым фото. На затемненном снимке виден силуэт светской львицы в объемном наряде. «Сегодня снимали шикарный наряд, скоро все увидите», — написала она.

На следующий день Боня продемонстрировала видео с модной съемки. Как оказалось, она облачилась в пышное розовое платье от Joao Rolo Couture с открытыми плечами и глубоким декольте для рекламной кампании. По признанию экс-звезды «Дома-2», в таком наряде поместиться в машину проблематично, поэтому нужен лимузин.

Во время съемки Виктория спокойно гуляет по улице в Каннах, придерживая подол платья, а сопровождают ее охранники. В какой-то момент случайный прохожий восхитился платьем девушки и захотел сделать с ней селфи, но светская львица его проигнорировала.

«Для нашей съемки перекрыли весь Круазетт, и меня сопровождали 30 отборных профессионалов», — поделилась Боня.

«Шикарное платье навело шороху, людей невозможно было растолкать. Все так и хотели сделать свой кадр», — добавила она.

Поклонники пришли в восторг от образа девушки. Одной из первых восхитилась ею Наташа Королева. «Вау!!! Как круто!!! Королевишна!!!» — написала она в комментариях. «Детка, вау!» — присоединилась Эвелина Бледанс, не найдя других слов. Поклонники в свою очередь назвали платье Бони «фантастическим».

Фото: instagram.com/victoriabonya/

Вам может быть интересно:

«Ох уж эти ножки»: Виктория Боня показала фигуру в платье собственного бренда Виктория Боня покорила Канны головокружительным декольте Боня об отце своей дочери: «В нашем случае уже ничего не склеишь»

Тэги:

Виктория Бонязвездный стильКанны
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Во время фотосессии в Каннах Викторию Боню охраняли тридцать охранников
Интересно?
Поделись с друзьями: