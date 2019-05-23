Во время фотосессии в Каннах Викторию Боню охраняли тридцать охранников

Российская модель и блогер в пышном платье в пол прошлась по улочкам французского города.

Виктория Боня в последнее время все чаще оказывается в центре событий. На прошлой неделе она прилетела в Канны на кинофестиваль. На красной дорожке русская красавица продемонстрировала несколько образов: от алого платья в пол до черного мини. По всей видимости, свою дочку Анджелину она в поездку не взяла, так как на снимках девочка замечена не была.

А накануне Виктория заинтриговала поклонников новым фото. На затемненном снимке виден силуэт светской львицы в объемном наряде. «Сегодня снимали шикарный наряд, скоро все увидите», — написала она.

На следующий день Боня продемонстрировала видео с модной съемки. Как оказалось, она облачилась в пышное розовое платье от Joao Rolo Couture с открытыми плечами и глубоким декольте для рекламной кампании. По признанию экс-звезды «Дома-2», в таком наряде поместиться в машину проблематично, поэтому нужен лимузин.

Во время съемки Виктория спокойно гуляет по улице в Каннах, придерживая подол платья, а сопровождают ее охранники. В какой-то момент случайный прохожий восхитился платьем девушки и захотел сделать с ней селфи, но светская львица его проигнорировала.

«Для нашей съемки перекрыли весь Круазетт, и меня сопровождали 30 отборных профессионалов», — поделилась Боня.

«Шикарное платье навело шороху, людей невозможно было растолкать. Все так и хотели сделать свой кадр», — добавила она.

Поклонники пришли в восторг от образа девушки. Одной из первых восхитилась ею Наташа Королева. «Вау!!! Как круто!!! Королевишна!!!» — написала она в комментариях. «Детка, вау!» — присоединилась Эвелина Бледанс, не найдя других слов. Поклонники в свою очередь назвали платье Бони «фантастическим».