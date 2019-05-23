Звездный стиль

Джон Траволта рассказал, что заставило его стать лысым

Звезда «Криминального чтива» стал гостем шоу Джимми Киммела.

Джон Траволта рассказал, что заставило его стать лысым
Джон Траволта рассказал, зачем подстригся наголо. Фото: Global Look Press

Джон Траволта стал очередным гостем на шоу Джимми Киммела. Во время программы у него поинтересовались, что заставило его расстаться с легендарной шевелюрой и побриться наголо.

Соведущая шоу Лина Уэйт отметила, что его прическа была очень популярной. «У вас были отличные волосы. Когда вы опубликовали снимок лысой головы, то он «завирусился»», — заметила она.

«Я не предполагал, что он станет «вирусным». Это просто стрижка. Последний раз я становился «вирусным», когда неправильно произнес имя Идины Мензел (звезда рок-мюзикла «Богема». — Прим. ред.)», — пошутил Траволта.

Лина также поинтересовалась, нервничал ли актер, когда решил кардинально сменить имидж. Тот ответил, что нет. «Это было очень просто. Я снимался в фильме «Из Парижа с любовью» (2010) и привык к этой прическе. Так что никакого шока не было», — заявил Джон.

Отметим, что Траволта не единственный актер, который решился побриться наголо. Стоит вспомнить Брюса Уиллиса, Джейсона Стэтхема, Дмитрия Нагиева или Гошу Куценко.

Однако если те были вынуждены избавиться от остатка растительности на голове, так как начали лысеть, то звезде «Криминального чтива» с такой прической попросту комфортно.

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Джон Траволта рассказал, что заставило его стать лысым
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