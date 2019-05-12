Что необычного можно найти в загородных резиденциях знаменитостей

Ракета, заправка и фильмы на травке.

Дом Нюши – в стиле «инь-ян»

Дом певицы Нюши расположен в Подмосковье, на юго-западе от столицы. Вокруг него участок в 14 соток, который примыкает к лесу.

— Дорожки на участке представляют собой круг, разделенный буквой S - получился знак «инь-ян», - рассказал архитектор Дмитрий Прасолов, который обустраивал участок певицы. - Круг олицетворяет две стихии - воду и огонь. И это не случайно: сама Нюша - Лев по гороскопу, ее стихия - огонь. А сестра певицы Маша - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ей ближе вода. На стороне Нюши мы поставили зону барбекю. А на стороне Маши теперь есть небольшой декоративный фонтан.

Дом Рудковской и Плющенко – в стиле «Алиса в стране чудес»

Загородный дом Яны Рудковской и Евгения Плющенко поражает своей роскошью - тут, кажется, собрано все самое дорогое и шикарное. Участок тоже не отстает. Прошлым летом там появились огромные шахматы, где каждая фигура высотой с младшего сына спортсмена Сашу Плющенко.

— Я всегда мечтала, чтобы у нас был большой сад в стиле «Алиса в стране чудес» со своими гигантскими ландшафтными шахматами, - рассказывала Яна. - И вот мечта сбылась, сад приобрел колорит сказки с волшебством в каждом уголке. Теперь по выходным мы играем в шахматы. Саша пока еще не совсем усвоил правила, но он активно учится.

У Ларисы Вербицкой живет «мальчик с тачкой»

У телеведущей Ларисы Вербицкой на даче живет мальчик с тачкой. Это скульптура, которая летом украшает участок, а зимой ее перемещают в дом.

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— У него даже имя есть - Томик, - рассказывала Лариса. - После участия в «Ледниковом периоде» я поехала в большой гастрольный тур по России. В Самаре заглянула в местный художественный салон и увидела там эту скульптуру. Ну надо же, сказала я в шутку, какой был бы хороший помощник в саду.

Мой спутник тут же все решил. Через несколько часов «Мальчик с тачкой» был у меня в гостинице. На следующий день я попросила администратора тура увезти скульптуру самолетом в Москву. Но выяснилось, что это негабаритный груз.

В итоге его вручную тащили в самолет. Из «Внуково» привезли в Лужники, в офис Ильи Авербуха. Оказалось, что в обычный седан он тоже не влезает, и, чтобы отвезти мальчика на дачу, пришлось искать внедорожник. В общем, наш Томик проделал большой путь. В Самару, кстати, он приплыл на корабле из Таиланда.

Дмитрий Дибров и его молодая супруга живут на «Вилле Полина»

Можно было бы подумать, что это где-то в Италии. Но на самом деле это дом в Подмосковье - просто телеведущий назвал его так в честь супруги.

Когда в семье родились три сына, стало понятно, что срочно нужна детская площадка. Для этого пара обратилась в программу «Идеальный ремонт». В итоге на участке появились ракетный модуль для мальчишек и игрушечная заправочная станция для автопарка Саши, Феди и Ильи.

Анна Снаткина и Виктор Васильев – дом в стиле кинотеатра

Эта пара не любители выставлять свою личную жизнь напоказ. Их загородный дом - это место, где можно скрыться от посторонних. На участке есть площадка с диванами, которая по периметру обсажена туями. Густые деревья - еще одна преграда от любопытных соседских глаз.

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В центре площадки стоит очаг. Можно просто смотреть на огонь, а можно пожарить шашлык. Но главная фишка не в этом. Площадка примыкает к стене дома. Там нет окон, и она выкрашена в белый цвет. В итоге ее используют как домашний кинотеатр - с помощью кинопроектора выводят на стену изображение. Теплыми летними вечерами у пары есть возможность посидеть на диванах и посмотреть кино прямо на улице.