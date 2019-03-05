Звездный стиль В моде снова седые волосы! Все больше знаменитостей перестают стесняться старости
Звездный стиль

В моде снова седые волосы! Все больше знаменитостей перестают стесняться старости

Анастасия Морылева

Натуральность прельщает не только актрис, но и моделей.

В последнее время все чаще на красные ковровые дорожки выходят знаменитости с седыми волосами. И если в России звезды предпочитают закрашивать «серебро» с локонах, то в Америке и Европе дамы и кавалеры отказываются от «химии», отдавая предпочтение натуральности. Почему? Об этом читательницам портала Teleprogramma.pro рассказала эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

Актеры-красавцы с седыми волосами

Ричард Гир, Харрисон Форд, Майкл Дуглас, Джефф Бриджес, Джордж Клуни. Эти голливудские красавцы блистают с гордостью своей сединой. Она, как и шрамы, украшение мужчины и добавляет некой брутальности.

«Раньше седые волосы часто означали принятие своего возраста, то есть примирение со старостью. Сейчас в Европе и Америке отношения к этому изменилось, так как теперь мир смотрит не сторону идеальной внешности, а в сторону натуральности. Поэтому посеребренные локоны Форда, Гира и Клуни более чем уместны», — прокомментировала Елена Бестави.

Звезды с седыми волосами
Ричард Гир и Джордж Клуни не прячут седые волосы. Фото: Википедия.

Актрис с седыми волосами становится все больше

Женщины, которые всегда стремятся к идеальной внешности, в вопросах седины не отстают от мужчин. Не все, конечно, многие продолжают использовать краску, чтобы придать своим локонам нужный оттенок. Но и компания голливудских пенсионерок, которые отказываются от «химии» в пользу натуральности, с каждым днем становится больше.

Звезды с седыми волосами
Актриса Джуди Денч не красит волосы. Фото: Википедия.

«Серебром в волосах блещут известные британские актрисы Джуди Денч и Хелен Миррен, голливудские звезды Джейми Ли Кертис, Дайан Китон. Мерил Стрип в жизни подкрашивает волосы. Но для роли Миранды Пристли, главного редактора журнала мод в фильме «Дьявол носит Prada», она специально окрасили волосы в седые.

Звезды с седыми волосами
Мерил Стрип для роли Миранды Пристли покрасила волосы в седой цвет. Фото: кадр из к/ф «Дьявол носит Prada».

Очень многим женщинам седые волосы идут! На самом деле новый тренд, который набирает обороты, возвращает нас к гармонии. Не вижу в нем ничего отрицательного», — продолжает консультант по имиджу и стилю.

Ясмина Росси — седая модель

Ясмина Росси — модель, лицо бренда Marks & Spencers. В модельный бизнес она попала уже после 40, благодаря своей «натуральности».

«Вместо ботекса и эстетической хирургии, Ясмина выбирает многочасовые тренировки в фитнес-зале и домашние косметические средства на основе органически чистых продуктов. Контраст великолепного тела и седых волос очень притягателен, чем 60-летняя модель очень гордится. Посмотрите и убедитесь сами, насколько гармонично выглядит седовласая модель Ясмина», — объяснили эксперт портала Teleprogramma.pro.

Звезды с седыми волосами
Ясмина Росси стала популярной моделью после 40 лет. Фото: instagram@yasmina.rossi.

Мэй Маск, Елизавета II и другие женщины с сединой

Великолепная Мэй Маск, мама миллиардера Илона Маска (основателя компаний PayPal и SpaceX, главы Tesla Motors. – Прим. ред.) тоже не красит волосы. Всю жизнь она отдала модельному бизнесу, и сейчас ее седая голова частенько мелькает на показах.

Звезды с седыми волосами
У Мэй Маск натуральный цвет волос. Фото: instagram@yasmina.rossi.

«Ясмина Росси и Мэй Маск не единственные женщины с седыми волосами в модельном бизнесе. Кристен Макменами , известная модель 90-х, любимица Карла Лагерфельда. Перестала красить волосы после 40. Она считает, что седая шевелюра на фото выглядит очень красиво. Сам Лагерфельд навсегда запомнится как контраст черного и белого, благодаря своей великолепной седине.

Звезды с седыми волосами
Королева Британии Елизавета II с достоинством носит седую шевелюру. Фото: globallookpress.

А у директора раздела моды британского VOGUE Сары Харрис естественные седые локоны. С момента обнаружения первых серебренных волосков в 16 лет, она вела с ними борьбу целых 4 года. А потом приняла их и научилась восхищаться.

Чуть не забыли королеву Англии! Елизавета II тоже с уважением относится к своим сединам. Уметь наслаждаться жизнью, идти вперед с высоко поднятой серебряной головой, не зависеть от возраста, статуса и мнения окружающих – вот что объединяет этих женщин и мужчин», – подытожила Бестави.

Консультант по имиджу и стилю Елена Бестави 

Звезды с седыми волосами
Консультант по имиджу Елена Бестави рассказала о моде на седые волосы.

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#модаДайан КитонДжейми Ли КертисДжордж КлуниДжуди ДенчЕлизавета IIМэй МаскРичард Гир

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