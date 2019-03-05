Кто блистал на «Оскаре-2019»: сравним Рэйчел Вайс, Дженнифер Лопес, Леди Гага и Шарлиз Терон

У них есть успех, слава и деньги. А вкус? Кого из звезд хочется взять за образец, а кого — отправить переодеваться? Сегодня наряды звезд оценивает стилист-имиджмейкер Дарья Берц.

Рэйчел Вайс

Рэйчел претендовала на «Оскар» как лучшая актриса второго плана — ее номинировали за фильм «Фаворитки». Увы, награду она не получила. Сниматься в картине 48-летняя артистка закончила за несколько месяцев до родов — в сентябре 2018 года она подарила дочь своему мужу — актеру Дэниелу Крэйгу.

Комментарий эксперта:

— Платье Рэйчел от Givenchy с пелериной из латекса вызвало немало споров. Кто-то считает его интересным, а кто-то называет худшим нарядом церемонии. Мое мнение — латексу все же не место на «Оскаре». К тому же топ делает фигуру актрисы более массивной. Не добавляет изящества и объемная вышивка в области талии.

Дженнифер Лопес

В Лос-Анджелесе в 91-й раз вручили «Оскар»: премия Американской киноакадемии прошла без особых сюрпризов. Куда непредсказуемее оказались наряды звездных красавиц, например, Дженнифер Лопес, ставшей одной из ведущих церемонии. Кое-кто даже сравнил Джей Ло с дискотечным шаром.

Комментарий эксперта:

— Особенность «Оскара-2019» — почти полное отсутствие декольте на красных дорожках. Голливудские дивы как на подбор выбрали достаточно закрытые наряды. Но это не значит, что они не нашли, как выделиться. Одно платье Дженнифер чего стоит! «Зеркальный» наряд дизайнера Тома Форда отлично подчеркнул фигуру певицы и ее знаменитые формы.

Леди Гага

Леди Гага стала самой обсуждаемой персоной премии — и не только потому, что получила свой первый «Оскар». Все гадают: выходят ли ее отношения с партнером по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купером за рамки рабочих. Когда актер и певица на церемонии исполнили песню Shallow, казалось, что они остались вдвоем в огромном зале — настолько влюбленными они выглядели. И все это на глазах у невесты Брэдли Ирины Шейк!

Комментарий эксперта:

— Великолепная девушка в великолепном платье! Наряд от Alexander McQueen настолько впечатляет, что не сразу замечаешь квадратные бедра. Но даже это его не портит. И, конечно, главная изюминка образа — колье Tiffany c бриллиантом в 128 карат стоимостью 30 млн долларов. Именно в нем Одри Хепберн рекламировала фильм «Завтрак у Тиффани».

Шарлиз Терон

Актриса накануне церемонии неожиданно преобразилась — она стала брюнеткой. В темный цвет Шарлиз красилась и раньше, но всегда неизменно возвращалась к своему фирменному блонду. Теперь все гадают: что это — жажда перемен или темный оттенок локонов понадобился Терон для новой роли? На «Оскар» актрису номинировали за роль беременной домохозяйки в комедии «Талли». Но приз уплыл у другой актрисе.

Комментарий эксперта:

— Шарлиз сделала ставку на строгость, ведь спереди ее платье очень закрытое. Жаль, что на этом фото не видно, насколько у наряда оголенная спина. Так или иначе, мне кажется, что платье для актрисы шили, еще когда она была блондинкой. Бледно-голубой цвет отлично подошел бы к цветотипу златовласки. Но на брюнетке смотрится слишком блекло.