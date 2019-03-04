От «Дитя порока» до дуэта с Гурченко: самые провокационные образы Бориса Моисеева на сцене

Исполнитель хита «Голубая луна» отмечает день рождения 4 марта

В понедельник, 4 марта, родился российский певец и танцовщик Борис Моисеев. Сегодня у звезды 90-х юбилей: ему исполнилось 65 лет! В честь для рождения портал Teleprogramma.pro вспомнил яркие сценические образы Моисеева, а бьюти-блогер Лилиана Мамотина рассказала, как менялся стиль исполнителя на протяжении многих лет.

Борис Моисеев меняет представление о сценическом костюме

В 90-х имя Бориса Моисеева прогремело на всю страну после песни «Дитя порока». Текст был провокационным, а клип переплюнул слова.

«Давайте вспомним, какой был среднестатистический мужчина-артист на эстраде в середине 90-х. Как правило, он носил длинные волосы в рокерском стиле, его костюмы отличались обилием «мишуры»: блузы с воланами, блестящие жакеты, облегающие или клешеные джинсы. Моисеев же ворвался со своей собственной модой, пусть и странной, и изменил представление о сценическом костюме.

В клипе он поет в трусах и бигудях, а на сцену выходит в синих колготках и женском корсете с перьями. Сейчас таким образом никого не удивишь, чего мы только не видели! Но тогда Борис, действительно, стал воплощением порока», — прокомментировала Лилиана Мамотина.

У Моисеева костюмом могут быть и лохмотья

Даже сейчас артисты трепетно относятся к сценическим образам. Костюмы шьют лучшие дизайнеры, продумываются мельчайшие детали прически и макияжа. Как ни крути — это визитная карточка исполнителя. Моисеев не стал играть по давно заданным правилам.

«До того, как запеть, Борис был танцовщиком в коллективе певицы Аллы Пугачевой. Я думаю, что за время работы с Примадонной он накопил денег, обзавелся связями, да и Пугачева его поддерживала.

Но при этом Моисеев наряжается в лохмотья. Простите, но назвать этот наряд по-другому я не могу! Мы видим некое подобие гусарского камзола, широкие штанины уносят нас в гарем султана, перчатки с отрытыми пальцами наталкивают на байкерскую историю, а косы, которые молодой Боря повесил на шею, как-будто вытащили из сундука индейца. Все, что нашел в бабушкином шкафу, то и сгодилось», — продолжает бьюти-блогер.

Моисеев носит женские платья только на сцене

На сцене Борис Моисеев часто надевал женские платье, но при этом считал, что наряжаться в женщину вне сцены — это пошло.

«Корсеты, чулки, платья — были неотъемлемы на сольниках певца, но именно под песню «Голубая луна» он впервые вышел на сцену в женском платье перед широкой аудиторией. Для съемок на одном из центральных каналов Моисеев выбрал скромный наряд — голубое платье в пол, но и этого было достаточно, чтобы устроить скандал.

На мой взгляд, это была еще одна уловка артиста, чтобы с помощью сценического образа, словить хайп», — считает Лилиана Мамотина.

К концу 90-х Моисеев становится более сдержанным

Однако Борис Михайлович не долго продержался в дерзком образе. Уже к концу 90-х его стиль начинает заметно меняться. Моисеев понемногу «сливается с массой».

«Здесь мы уже видим образ типичного российского артиста конца 90-х. Белая рубашка, черный галстук, джинсы с вышивкой, ковбойские ботинки. Я думаю, что в этот момент Моисеев немного «придержал коней». Да, он становится похожим на других. Но это лишь временная остановка, чтобы подумать и найти свой стиль», — считает эксперт портала Teleprogramma.pro.

Новый стиль Моисеева в дуэте с Гурченко

Борис окончательно разобрался в том, как он хочет выглядеть на сцене, к середине 2000-х годов. Именно тогда в дуэте с артисткой Людмилой Гурченко он выпустил шлягер «Петербург».

«Моисеев заметно преобразился. Больше нет колготок, корсетов и платьев. Он отказался от всей этой «мишуры» и превратился в джентльмена: черный костюм лаконичного кроя, рубашка застегнутая на все пуговицы. От «дитя порока» не осталась и следа», — подытожила эксперт.