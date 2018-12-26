И вот она, нарядная: кто купил живую елку, а кто – искусственную и зачем Волочкова украшает дерево мужскими носками

У певицы Глюк’oZы елочка в стиле ретро — с мишурой и длинными бусами.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков нарядили елку игрушками. Тут часы, лошадки, паровозы и даже барабан!

Сергей Лазарев признался, что его сын Никита очень ждал елку, чтобы положить под нее письмо Деду Морозу. Дерево артист купил искусственное, потому что выступает против вырубки живых елей.

На елке в доме Стаса Михайлова — игрушки с портретами его семьи. Это подарок

от фан-клуба артиста.

Анастасия Волочкова повесила на елку носки бойфренда.

И добавила интриги в подписи, поставив тег #таинственныеноски.