Звездный стиль И вот она, нарядная: кто купил живую елку, а кто – искусственную и зачем Волочкова украшает дерево мужскими носками
Звездный стиль

И вот она, нарядная: кто купил живую елку, а кто – искусственную и зачем Волочкова украшает дерево мужскими носками

Ксения Падерина

Мы узнали, как украсили свои елки звезды российского шоу-бизнеса.

У певицы Глюк’oZы елочка в стиле ретро — с мишурой и длинными бусами.

Фото: instagram.com

Наталья Подольская и Владимир Пресняков нарядили елку игрушками. Тут часы, лошадки, паровозы и даже барабан!

Фото: instagram.com

Сергей Лазарев признался, что его сын Никита очень ждал елку, чтобы положить под нее письмо Деду Морозу. Дерево артист купил искусственное, потому что выступает против вырубки живых елей.

Фото: instagram.com

На елке в доме Стаса Михайлова — игрушки с портретами его семьи. Это подарок
от фан-клуба артиста.

Фото: instagram.com

Анастасия Волочкова повесила на елку носки бойфренда.

Фото: instagram.com

И добавила интриги в подписи, поставив тег #таинственныеноски.

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Тэги:
Анастасия ВолочковаВладимир ПресняковГлюк'oZаНаталья ПодольскаяСергей ЛазаревСтас Михайлов

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