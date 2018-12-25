Успеть до полуночи: где «тусят» в предновогодние дни звезды

Мария Кожевникова оценила комедию «Бабушка легкого поведения-2». «Вторая часть, на мой взгляд, смешнее и добрее. Были моменты, которые до слез!» — призналась актриса.

Телеведущая Юлия Барановская побывала на открытии рождественского базара на Кузнецком Мосту. Елки здесь украсили российские дизайнеры.

Наталья Андрейченко и Эвелина Бледанс с сыном тоже встретились на премьере «Бабушка легкого поведения-2». «Сема теперь знает, что есть на свете не только славные бабули», — призналась Эвелина.

Пока другие дети ходят по утренникам и собирают подарки с конфетами, маленький Саша Плющенко вовсю работает. У него — премьера ледового шоу «Лебединое озеро», где он выступает с папой, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Галина Юдашкина нарядила возле ЦУМа елку в фольклорном стиле — у нее на ветках русские красавицы в национальных костюмах, веночки с шишками и красные ягоды.

На премьере фильма «Елки Последние» Филипп Киркоров сам выглядел как яркая елочная игрушка.

«Это свежая коллекция Dolce & Gabbana!» — хвастался он.