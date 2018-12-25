Звездный стиль Успеть до полуночи: где «тусят» в предновогодние дни звезды
Звездный стиль

Успеть до полуночи: где «тусят» в предновогодние дни звезды

Ксения Падерина

Рождественский базар, кинопремьеры и ледовый спектакль - перед зимними каникулами светская жизнь в Москве бьет ключом.

Мария Кожевникова оценила комедию «Бабушка легкого поведения-2». «Вторая часть, на мой взгляд, смешнее и добрее. Были моменты, которые до слез!» — призналась актриса.

Мария Кожевникова

Телеведущая Юлия Барановская побывала на открытии рождественского базара на Кузнецком Мосту. Елки здесь украсили российские дизайнеры.

Юлия Барановская

Наталья Андрейченко и Эвелина Бледанс с сыном тоже встретились на премьере «Бабушка легкого поведения-2». «Сема теперь знает, что есть на свете не только славные бабули», — призналась Эвелина.

Наталья Андрейченко и Эвелина Бледанс с сыном

Пока другие дети ходят по утренникам и собирают подарки с конфетами, маленький Саша Плющенко вовсю работает. У него — премьера ледового шоу «Лебединое озеро», где он выступает с папой, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Саша Плющенко

Галина Юдашкина нарядила возле ЦУМа елку в фольклорном стиле — у нее на ветках русские красавицы в национальных костюмах, веночки с шишками и красные ягоды.

Галина Юдашкина

На премьере фильма «Елки Последние» Филипп Киркоров сам выглядел как яркая елочная игрушка.

Филипп Киркоров

«Это свежая коллекция Dolce & Gabbana!» — хвастался он.

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Тэги:
Галина ЮдашкинаЕвгений Плющенкозвездный стильМария КожевниковаНаталья АндрейченкоФилипп КиркоровЭвелина БлёдансЮлия Барановская

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Успеть до полуночи: где «тусят» в предновогодние дни звезды Успеть до полуночи: где «тусят» в предновогодние дни звезды
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