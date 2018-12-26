Объем, асимметрия и перья: как Ляйсан Утяшева удивляла зрителей на проекте «Танцы»

Ляйсан Утяшева — одна из самых элегантных ведущих современного российского ТВ. На сцене популярного шоу «Танцы» она появлялась в ослепительных нарядах, которые хочется обсуждать. Портал Teleprogramma.pro попросил эксперта в мире моды, консультанта по имиджу и стилю Елену Бестави прокомментировать образы телеведущей.

Платье, достойное королевы

Образы Ляйсан всегда продуманы до мелочей, именно поэтому, когда телеведущая появляется на экране, от нее невозможно оторвать глаз. Это платье достойно королевы: красивый силуэт, приятный цвет. Но ткань немного испортила впечатление.

«Лиловое платье со сложным кроем — это, действительно, роскошно. Но из всех достоинств фигуры Ляйсан, оно выгодно подчеркивает лишь шею, плечи и декольте. Остальное скрыто за множеством складок на юбке. Подобная фактура ткани утяжеляет изящество телеведущей», — прокомментировала Елена Бестави.

Объем, который делает Ляйсан хрупкой

Объемные воланы на платьях уже давно используют ведущие дизайнеры. С помощью этого элемента, можно добиться невероятного результата, подчеркнув изящные формы девушки.

«В белом платье Ляйсан похожа на точеную фарфоровую статуэтку. Асимметричные воланы на линии плеча и юбке достаточно объемные, что придает больше хрупкости Утяшевой», — продолжает консультант по имиджу и стилю.

Платье для красной дорожки в Голливуде

От этого наряда наш эксперт пришла в восторг. В этом образе прекрасно все: контрастное по цвету и силуэту платье, крупные аксессуары, мягкие локоны прическа и в меру яркий макияж. Придраться просто не к чему.

«Великолепный образ голливудской дивы. Она затмила бы многих на любой красной дорожке, если бы это было платье в пол. Очень яркая игра контрастов – плавные линии укладки и жесткие линии на платье (углы на лифе, складки на парчовой детали). Мне кажется, это очень хорошо подчеркивает многогранность Ляйсан», — объясняет эксперт портала Teleprogramma.pro.

Яркость бывает лишней

Смело, экстравагантно, но стильно ли? Безусловно, этот образ навсегда отпечатается в памяти, потому что он очень яркий. Алые однотонные колготки в тренде. Алые туфли еще больше удлиняют стройные ноги Ляйсан. Пиджак oversize и водолазка в тон смотрятся гармонично и усиливают эффект, но это совершенно не подходит Утяшевой.

«Алый пиджак с колготками… Что-то неординарное происходит в жизни женщины, когда она решается так выйти на публику. Подобный наряд уместен для выхода в свет Леди Гаги, но не для Утяшевой, которую мы привыкли видеть утонченной принцессой», — говорит Бестави.

Тончайшие перья для Ляйсан

И завершит подборку красивых платьев Ляйсан со сцены шоу «Танцы» идеальный наряд, который подчеркнул все достоинства Утяшевой.

«В этом платье, украшенном шикарным боа из тончайших перьев, Ляйсан – сама элегантность. Сдержанно прекрасна! Порхающие черные перышки оттеняют кожу. Акцент смещен вверх – красивое лицо, шея, плечи, декольте», — подытожила эксперт.

Консультант по имиджу и стилю Елена Бестави