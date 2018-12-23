Парад нарядных елочек от королев и звезд мирового шоу-бизнеса

В преддверии Рождества дом преображается: в него вносят елку, и начинается феерия украшений. В соцсетях знаменитости хвастаются снимками и собирают урожай лайков. Давайте посмотрим, как выглядят самые нарядные елки завсегдатаев мировой «тусовки» шоу-бизнеса

Елка королевы Елизаветы II: традиционный красный убор

Согласно традиции, Рождество королевская семья встречает в замке Сандрингем. Там же и ставят елку. Кстати, простоит она до 6 февраля – эту традицию внесла Елизавета, желая почтить память отца, умершего в этот день.

Кстати, елочка в Сандрингеме стоит не только в королевском зале. Каждый год семья Елизаветы II дарит рождественские елки всем церквям и школам в районе Сандрингема, а это означает, что многие счастливчики смогут насладиться рождественской елкой от Ее Величества!

В дизайне украшений королева отдает предпочтение красному цвету – это традиционный цвет радости, цвет Рождества.



Елка новобрачной Гвинет Пэлтроу: белые птицы и шары

2018 год стал особенно счастливым для голливудской звезды: она вышла замуж. Возможно поэтому Гвинет нарядила елку в нежном и мечтательном стиле. На ветвях поселились белые голубки, а в шарах есть и белый, и традиционный красный цвет. И да, Гвинет выглядит на снимке счастливой и умиротворенной!



Елка не очень счастливой Синди Кроуфорд: минимум украшений

О том, что в семье Синди Кроуфорд не все ладно, СМИ писали давно. Однако, в последние месяцы все чаще стали упоминать зябкое слово «развод», и радоваться в это Рождество у Синди получается не очень. Известие о том, что первая супермодель, которая показала женщинам всего мира свои фитнес-тренировки, и мультимиллионер, по совместительству — хороший друг Джорджа Клуни, разводятся спустя 20 лет брака, разлетелись по мировым таблоидам.

Возможно поэтому возле рождественской елки Синди одна, а мохнатое дерево украшено по минимуму: несколько флажков и обязательные «огоньки».



Елка со вкусом от Кэтрин Зета-Джонс: живые цветы и золотые шары

Совсем недавно актриса и обладательница «Оскара» Кэтрин Зета-Джонс стала обладательницей собственного товаров для дома. Увлечение началось с работы над дизайном нью-йоркской квартиры и дома на Багамах.

Поэтому теперь елочные украшения носят отпечаток вкуса Кэтрин: неожиданное сочетание живых цветов традиционного остролиста и золотых шаров и гирлянд. Богато, но достойно!



Елка на пляже счастливой мамочки Евы Лонгория: серебро и лазурный цвет

Счастливая мама малыша Сантьяго живет там, где снега не сыщешь даже для голливудской звезды. А Ева не отчаивается: она нарядила елку на пляже и украсила ее в своих любимых тонах: серебре и лазури.



«Елка» креативной Бейонсе: зачем украшать дерево, когда можно нарядить дочку

У шестилетней дочки поп-звезды Бейонсе и ее мужа Джей-Зи Блу Айви есть собственный стилист Мануэль Мендез, который одевает ее последние два года. Возможно, идея нарядить девочку в костюм золотой елочки, принадлежит именно ему? Ну, как бы то ни было, елочка получилась забавная и нарядная, а это главное!

А что касается большой елки, то мама Бейонсе любит роскошное сочетание серебла и глубокого лилового цветов.

