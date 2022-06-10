Горячий хит лета: Лопырева вслед за Боней щегольнула в ультрамодных джинсах трубах и неоновом топе

Победительница конкурсов красоты пришла в салон спорткаров, где выбрала себе автомобиль.

Виктория Лопырева уже давно стала медийной личностью. После победы в конкурсе красоты «Мисс Россия» для нее открылось много дверей. Она успела поработать на телевидении и даже предстать на подиумах.

Теперь блондинка не только часто участвует в фотосессиях, но и становится гостьей на кинофестивалях и премиях в разных странах.

Уже давно Виктория живет в Дубае. Там она растит сына Марка Лео и регулярно оказывается на вечеринках и светских раутах. В гардеробе знаменитости есть много вечерних платьев, а также романтичных образов.

Но на этот раз она отправилась в магазин спорткаров. Лопырева покрасовалась там в неоновом топе и остромодных джинсах-трубах с высокой посадкой, которые скрывают живот и вытягивают силуэт.

У одного из автомобилей Виктория устроила фотосессию. Благодаря наряду она подчеркнула свои достоинства. К слову, также звезда поддержала тренд на яркие цвета.

А ранее Виктория Боня также щегольнула в похожих джинсах в Москве. Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая роскошная», «Очень круто выглядите», «Джинсы сидят шикарно», «Вы даже такие тачки затмеваете своим видом», «Ох, вот это наряд», «Вы словно Барби», — прокомментировали кадры подписчики.

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