Модные женские рубашки на лето 2022 года

Модная женская рубашка уже давно стала частью базового гардероба каждой леди, и сезон 2022 года — не исключение. Опираясь на актуальные модные тенденции, фото с подиумов и стильные новинки, можно создать яркие, неповторимые и запоминающиеся образы.
А поможет разобраться в этом вопросе стилист-имиджмейкер Мария Рябова.
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