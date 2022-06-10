Модные женские рубашки на лето 2022 года

Модная женская рубашка уже давно стала частью базового гардероба каждой леди, и сезон 2022 года — не исключение. Опираясь на актуальные модные тенденции, фото с подиумов и стильные новинки, можно создать яркие, неповторимые и запоминающиеся образы.

А поможет разобраться в этом вопросе стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

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