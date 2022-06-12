«Модница недели» среди телебабушек «Дома-2»: кто одевается более стильно мама сестер Рапунцель, Ирина Агибалова или Татьяна Африкантова

Почему модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева назвала образ мамы сестер Рапунцель неинтересным для обсуждения и за что похвалила Ирину Агибалову.

Эти дамы в свое время навели шороху на телестройке, придя на «Дом-2», чтобы поддержать своих дочерей. Телебабушки до сих пор продолжают удерживать внимание публики, несмотря на то, что уже давно не появляются на экране. Поклонникам интересно все – от их рецептов до манеры одеваться.

Последнее мы сегодня обсудим вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой.

Ирина Агибалова, мама Ольги и Риты Агибаловых

57-летняя Ирина Агибалова успевает – все. Содержит в идеальном порядке виллу на Кипре, уютно обставляет квартиру в Москве, уделяет время мужу и четверым внукам, да еще и выглядит блестяще, и одевается красиво. Но! Нет предела совершенству.

«Современный мобильный образ для прогулок по городу или путешествий выполнен в едином стиле комфорта и динамики. Объемный лонгслив, объемные джинсы МОМ, кроссовки — все в едином ритме расслабленности, округлых и мягких линий и едином объеме, что делает образ уютным, мягким и гармоничным. Даже прическа в едином ритме с линиями аутфита. Спокойное цветовое комбинирование, где лонгслив в цвет кроссовок, оттенок рюкзачка гармонично перекликается с цветом волос. Но есть и цветовое пятно в виде оранжевой отделки на рюкзачке и сочетание оранжевого с синим цветом джинсов. В цветовом круге эти два цвета располагаются напротив друг друга и при близком расположении один усиливает яркость другого. Все просто и логично, придраться не к чему, но так одеваются тысячи других женщин. Увидев на улице, я бы не обратила внимание. Можно было бы поиграть с оранжевым цветом, например… Надеть имиджевые очки с оранжевыми душками или линзами или смастерить ободок из шейного платка оранжевого цвета с синим, можно было повязать платок вместо ремня на джинсы. Была бы «девочковая фишечка», которая добавила бы женственности и которая цепляла бы взгляд, отличала от других. Но раз мы выбираем именно модницу, то снижу бал и поставлю 9».

Татьяна Григорьевская, мама сестер Рапунцель

Татьяне Григорьевской 19 июня исполнится всего 52 года, а она уже полностью посвятила себя внукам. Отсюда и стиль в одежде – удобный для прогулок.

«Образ удобный, домашний. Возможен для прогулок с внучками на игровую площадку. Удобные кроссовки. Ничего интересного для обсуждения. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на нежный зефирно-розовый оттенок комплекта, который и в моде, и очень идет Татьяне, к ее нежной коже и блонду волос. 8 баллов».

Марина Тристановна, мама Таты Блюменкранц

Марина Тристановна – ровесница Татьяны Григорьевской, но сидеть дома с внуками, точнее, с внучкой, — явно не то, о чем она грезила всю жизнь. Марина Тристановна живет в Китае и развивает собственный бизнес. Это помогает ей быть в тонусе и выглядеть стильно.

«Street Style образ интересен цветовой гармонией кроссовок и сумочки. Образ мягкий и легкий, поэтому, несмотря на спортивную обувь, женственный. Сейчас модно подчеркивать свою гендерную принадлежность. В образе также учтен модный контраст линий. Мягким и витиеватым линиям (принта) противопоставлены жесткие прямые линии и жесткие фактуры очков и сумочки. Но снижу балл из-за отсутствия украшений. Образ выглядит недоработанным. Сюда просто просятся модные этим летом объемные серьги-кольца или можно серьги с такими же витиеватыми линиями в единый ритм рисунка на платье. Так что, 9 баллов».

Татьяна Африкантова, мама Марины Африкантовой

67-летняя Татьяна Африкантова – дама видная и громкая. Под стать характеру и ее наряды.

«Плюс данного образа в том, что он сразу воспринимается единой картинкой с героиней. Весенний прогулочный аутфит в сочетании розового с черным. Нежный розовый усиливает женственную нотку, а черный добавляет контраста, делая образ эффектным. Шейный платок объединил в себе оба цвета комплекта: розового и черного. Эффекта добавляет и столкновение Инь и Ян. С одной стороны брюки, с другой — косички и женственная шляпка. Модного градуса добавляют джемпер из вязанного трикотажа, а трикотаж сейчас на пике, и цепочка на сумочке. А самое главное, что образ работает на Татьяну и презентабельно ее демонстрирует. Она выглядит модно, стильно, органично и уместно для прогулки + ее хочется рассматривать. 10 баллов».

Подводим итоги

Победительницей нашего баттла телебабушек стала Татьяна Африкантова. С отставанием на один балл второе место поделили Ирина Агибалова и Марина Тристановна. А мама сестер Рапунцель Татьяна Григорьевская заняла третье, последнее, место в модной битве.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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