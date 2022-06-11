Как Бузова, Гагарина и другие: раздеваемся на публике так, чтобы все ахнули от такой красоты

И это не из-за жары, а потому что мода теперь такая: «голые» наряды сейчас актуальны как никогда. Разбираемся со стилистом Анваром Очиловым, куда так может одеться смелая девушка без комплексов.

На свидание

Ольга Бузова уверенно претендует на титул секс-символа нашей эстрады. Вот такая ткань — универсальный вариант для пошива «голого» наряда. Артистка — смелая женщина, поэтому не стесняется показать свою красивую грудь, скрыв специальными наклейками лишь самую интимную ее часть.

Одеваться так на первое свидание, конечно, не стоит, а вот порадовать партнера, в котором вы уверены, почему бы и нет? Стеснительным девушкам под этот наряд рекомендуется надеть лаконичное нижнее белье или спрятать грудь под еще более насыщенной драпировкой.

На пляжную вечеринку

Ольга Серябкина нарядилась русалкой, а злые языки в соцсетях стали обзывать ее наряд костюмом брокколи. И все-таки она русалка! Еще и года не прошло после первых родов, а певица уже с плоским животом и отличным прессом. Творческие личности креативно наряжаются на вечеринки ради самовыражения и привлечения внимания, но вообще такой образ будет уместен на пляжной вечеринке или на дне рождения у бассейна. Главное, уточните, можно ли приходить в карнавальных костюмах, чтобы не вышло, как у Бриджит Джонс с костюмом зайчика Playboy.

На встречу одноклассников

Не нужно останавливаться на демонстрации лишь незначительной части своего тела — вот призыв дизайнеров всего мира на ближайшие месяцы. Если вас пригласили на день рождения, где соберутся бывшие одноклассницы, а тем более неженатые одноклассники, — берите пример с Зиверт.

Что здесь хорошего? Вырезы — на груди, на спине, по бокам. Их можно делать и на животе. В общем, не платье, а решето, и это хорошо. Если есть деньги на наряд из натурального шелка или на плетеную сетку ручной работы, как у певицы, будет особенно круто.

Вообще пришло время для тех, кто умеет делать что-то своими руками: такое платье можно связать и сшить самостоятельно. Такими моделями-трансформерами можно подчеркнуть талию и скрыть животик, выделить грудь и спрятать ягодицы. Принцип простой: демонстрируйте выдающиеся части тела и прячьте то, что пока не привели в идеальную форму. Одежда ведь существует в том числе для этого!

А вот тюрбан на голове больше подходит для весны и осени, летом в нем может быть жарко.

На танцпол

Стыдно не тогда, когда видно, а когда ты перебрал лишнего и несешь чушь. А когда видны ноги и живот — это просто модно. Слава выглядит немного странно из-за неудачного выбора обуви, но вообще комбинезон — ультрамодная вещь!

Лучше выбирайте шелковые, бархатные, из ткани с пайетками. Этот кружевной вариант, возможно, смотрелся бы элегантнее, если бы полностью прозрачным был только верх или только низ.

На ужин с мужем

ГлюкоZа всегда носит ультрамодные вещи. Вот и это «голое» платье — идеальная демонстрация того, что хотят от нас теперь дизайнеры: полностью показать фигуру. Так рискнуть можно для домашнего романтического ужина с любимым.

Странно, что певицу раскритиковали за это платье — мол, пришла голой на музыкальную премию. Она не голая — это облегающий наряд, благодаря реалистичному принту создающий эффект обнаженного тела, объятого пламенем.

На юбилей к свекрови

У Полины Гагариной развито чувство меры: выглядит как роковая женщина, но рамки приличия соблюдает. Декольте почти до пупка, но его сдерживает прозрачная вставка. Обнаженную ногу компенсируют длинные рукава — это теперь очень модно.

В таком же платье на днях появилась актриса Меган Фокс на музыкальной премии. В таком образе можно, например, очаровать свекровь, явившись к ней на юбилей: показать себя во всей красе, но и не переборщить. Кстати, платье и перчатки от David Koma стоят около 300 тыс. руб.

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