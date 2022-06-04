Бюстье со шлейфом или шелковое мини: 10 нарядов на выпускной на примере Алсу, Бузовой и других звезд

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какой наряд стоит выбрать на выпускной в 2022 году и поведал о главный трендах.

Выбрать платье на выпускной ничуть не легче, чем на свадьбу. Как подобрать тот самый наряд, который сделает вас королевой бала? В этом году эксперты рекомендуют обратить внимание на пастельные тона, а также на «сочные» и вкусные цвета.

Декоративные узлы, шлейфы и соблазнительные вырезы − это главные тренды 2022 года. О том, как подобрать самое роскошное платье на примере звезд, рассказал модельер Наз Маер читателям Teleprogramma.pro.

Алина Загитова — Белый шелк

«Хотите выглядеть сногсшибательно, совсем как Алена Загитова на премии First Ladies Awards Russia’21? Тогда выбирайте экстремально короткие модели, выполненные из нежнейшего белого шелка. С таким нарядом статус „королевы бала“ вам точно обеспечен. В 2022 году белый цвет не собирается сдавать завоеванных позиций. Чтобы сделать свой лук еще интереснее, эксперты рекомендуют обратить внимание на модели, выполненные из благородного шелка или соблазнительного атласа, чтобы ваш наряд заиграл под лучами солнца или софитов. К созданному образу идеально подойдут прозрачные босоножки на каблуке (совсем как у Загитовой) или же классические белые лодочки», — отметил Маер.

Наталья Водянова — Алая роза

Модель Наталья Водянова обладает светлой кожей и нежными чертами лица. Она выглядит более ярко, когда выбирает наряды в сочных тонах. Струящееся платье алого цвета открытыми плечами и оборками подчеркивает хрупкую фигуру своей хозяйки. Такой наряд в сочетании с ожерельем и другими аксессуарами будет выглядеть дорого.

Алсу — Кремовое благородство

«В 2022 году платья кремовых оттенков стали незаменимым атрибутом каждой модницы. Благородный и изысканный цвет придает вашему образу утонченный вид. Певица Алсу очень любит такие оттенки и не отказывает себе в удовольствии покрасоваться в новом наряде перед поклонниками. Особенной изюминкой в платье стал эффектный декоративный узел в области талии, который только подчеркивает стройность фигуры. Вы можете отдать предпочтение аналогичным моделям с классическим воротничком и длиной ниже колена или обратить внимание на другие варианты с парой запоминающихся деталей. Сочетайте платья кремового оттенка с обувью в тон и не забывайте, что длина миди требует босоножек и туфель на высоком каблуке», — отметил эксперт.

Агата Муцениеце — Роскошный шлейф и бюстье

«Если вы не боитесь дерзких решений, обратите внимание на модели, которые сразу же привлекут к себе внимание окружающих людей. Цветочное бюстье, роскошный длинный шлейф или экстремальная длина платья в сочетании с колготками в тон − можете выбрать один из секретов модного лука или рискнуть, как Агата Муцениеце, и примерить на себя все и сразу.

Кстати, эксперты называют колготки и туфли в цвет платья еще одним трендом 2022 года. Актриса не побоялась надеть на себя короткое платье приглушенного рубиново-красного оттенка, но, если вы не готовы к ярким цветам, можете выбрать более спокойные оттенки, например, классический изумрудный, элегантный синий или нежно-розовый. В нарядах, выдержанных в такой гамме, бюстье и длинный шлейф выглядят особенно броско. Позаботьтесь о своей обуви и (если решитесь) колготках в тон, которые должны практически сливаться с платьем», — дал совет Маер.

Наталья Подольская — Пышные рукава-фонарики

Миниатюрные платья с акцентными деталями — всегда помогут выделиться. Так, Наталья Подольская для праздника выбрала белоснежное мини-платье со шлейфом и рукавом-фонариком. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Наталья также надела босоножки серебристого цвета с удобной перемычкой на щиколотке. Лук дополнил и нежный макияж.

Наталья Рудова — Корсет или платья с запахом

«Невестка Кристины Орбакайте и жена Никиты Преснякова Алена Краснова, определенно, разбирается в моде. Причем умело сочетает, казалось бы, несочетаемые вещи. Например, полюбившийся модницам корсет она надевает не под длинные платья, а под мини, телесные колготки и высокие бежевые сапоги. Если вы поклонницы необычных решений, можете последовать примеру Алены. Будьте уверены, корсеты пользуются невероятной популярностью летом 2022 года. Хотите более традиционных решений? Тогда отдайте предпочтение классическим платьям с запахом и поясом. Можете выбирать любую длину модели или последовать примеру Красновой и остановиться на нежно-салатовом варианте «выше колена». К такому наряду можно подобрать белые, бежевые или салатовые босоножки», — поделился эксперт.

Ольга Бузова — Глубокий синий

«Импонируют однотонные, но яркие модели? Тогда остановитесь на платье насыщенного синего цвета, который подойдет практически каждой девушке. Ольга Бузова дополнила свой сочный и вкусный образ пиджаком в тон, создав еще один стильный лук за считанные минуты. В 2022 году эксперты рекомендуют экспериментировать с вырезом и низом платья, например, выбирать асимметричные модели. В сочетании с синими лодочками или босоножками ваш образ будет эффектно завершен», — сказал Маер.

Виктория Боня — Струящееся платье со шлейфом

«Невероятно женственное и роскошное платье со шлейфом, открывающим ноги, произведет фурор на любом балу. Поверьте, Виктория Боня знает, как восхищать поклонников. Нарядное платье в нежный цветочек с длинным шлейфом − это must-have 2022 года. Для создания воздушного девичьего образа обратите внимание на модели из шифона. Не забудьте про каблучки, чтобы сделать свои ножки бесконечными», — рекомендует модельер.

Ксения Бородина — Юбка макси с пикантным вырезом и асимметричный топ

«Кто сказал, что выпускной требует только платья? Посмотрите на Ксению Бородину, которая в своем экстравагантном черно-желтом наряде взорвала публику на премии Жара Music Awards. Рецепт эффектного наряда прост − черная юбка макси с соблазнительным вырезом и асимметричный топ насыщенного желтого цвета, который слега открывает животик. Выбирайте любые яркие оттенки для „верха“, например, малиновый, зеленый или золотой. Главное, чтобы ваш топ был с эффектной деталью. В комплекте с макси юбкой, открывающей ноги, вы будете выглядеть потрясающе. Сочетайте выбранный образ с высокими босоножками и эффектными аксессуарами, например, заметной брошью или массивными браслетами», — посоветовал Наз.

Виктория Лопырева — Розовая сказка

Из года в год многие выпускницы хотят почувствовать себя принцессами. Но для этого не обязательно надевать корсеты и кринолин. Легкое платье в пол с пышной юбкой, как у Виктории Лопыревой, позволит свободно двигаться на танцполе. А яркие цвета, принты освежат образ и вас точно не спутают с невестой. также можно добавить акцентные детали — сумку и туфли контрастного цвета.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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