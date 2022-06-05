«Модница недели» в сериале «Тобол»: культуролог моды назвала образ Муцениеце самым провальным, а Дюжева – исторически верным

На этой неделе на Первом канале начался показ полюбившегося телезрителям исторического сериала «Тобол», события которого происходят в эпоху Петра I. Как в любом историческом фильме, колорит эпохи создается с помощью костюмов персонажей.

Оценить, что в них правда, а что вымысел, «Модница недели» попросила эксперта Teleprogramma.pro, стилиста и культуролога моды Надю Иванову.

«Художественные фильмы на историческую тематику часто грешат против правдивости правильности исторического костюма, и это абсолютно обосновано, потому что в исторических фильмах самое важное – это захватить внимание зрителя, это сюжет, сюжетная линия, но не правдоподобность костюма. Как правило, художники еще намеренно добавляют какие-то более современные акценты и подачу исторического костюма, чтобы она была понятна современному зрителю. Правды в исторических фильмах с точки зрения костюма вы никогда не найдете», — отметила культуролог моды Надя Иванова.

Агата Муцениеце в роли Бригитты, жены пленного солдата

Когда актрису Агату Муцениеце утвердили на роль Бригитты в сериале «Тобол», она скрупулезно начала изучать ту эпоху – как выглядели женщины того времени, во что одевались, как жили.

«На актрисе Агате Муцениеце шведский крестьянский костюм. Что выдает неправду? Во-первых, это фасон блузы. Крестьянки так не ходили. В 17-18 веке всегда была сильна христианская вера, поэтому дамы в христианской среде не обнажали так плечи. Это недопустимо. Женщины могли так выглядеть исключительно где-то в прачечных, когда занимались домашними делами, но не на улице. На актрисе нижняя сорочка, поверх надет корсет, который, в действительности, дамы носили, но плечи не обнажали. Чепец тоже не совсем соотносится со шведским национальным головным убором. Именно такая форма. В Швеции в те времена носили чепец другой формы, но на это можно закрыть глаза. Что здесь выдает ложь, и вот в этом, кстати, очень часто, опять же, недоработки гримеров, это белые зубы. Конечно, никакой стоматологии в 17-18 веках не было. И такие белоснежные зубы идут в жуткий резонанс с грязной одеждой крестьянки. На мой взгляд, это достаточно грубые ошибки. Образ Агаты Муцениеце самый провальный, который далек от исторической справедливости. Оценка только 5 баллов из 10».

Дмитрий Дюжев в роли Петра I

Царя Петра I в сериале «Тобол» сыграл Дмитрий Дюжев. Чтобы вжиться в роль, он даже ночевал в покоях Петра I. На съемках Дюжев носил обувь 43-го размера, тогда как у него 45. Это нужно было для того, чтобы ярче передать образ царя, у которого при высоком росте был очень маленький размер ноги.

«Этот костюм был создан по мотивам камзола Петра I — исторического, реального, который был сшит для него в германии в 1720-м году. Это был парадный камзол, и здесь художники по костюмам выдержали все исторические детали. Поэтому здесь у меня с точки зрения наряда претензий быть не может, так как это точная копия исторического костюма. Единственное, конечно, таких белоснежных манжет и ворота тогда не было, по той причине, что выбеливать ткани было очень дорого, и они имели желтоватый оттенок. И плюс, люди тогда особо не мылись. Так что, такие белоснежные ткани в исторических картинах немного режут глаз мне, как культурологу моды. Но оценка все равно высокая — 10 баллов».

Андрей Бурковский в роли пленного шведского офицера

Андрей Бурковский исполнил роль пленного шведского офицера Йохана Рената. Его сослали в Сибирь после битвы под Полтавой. Мечта Йохана – вернуться домой во чтобы то ни стало.

«Здесь та же история, что и с Петром I. Здесь скопирован исторический костюм пехотинца шведской армии восемнадцатого века — и в цветовой гамме, и с точки зрения костюма. Синий с болотным оттенком, черная треуголка и широкий черный бант на шее – это элементы военной формы восемнадцатого века пехоты, как рода войск. Единственное, что смущает, это распущенные волосы. Солдаты так не ходили, волосы убирали – это были либо косы, либо низкие хвосты, перетянутые лентой. Меня смущает этот момент. Но, с другой стороны, раз речь идет о пленном офицере, наверное, это допустимо. Но с эстетической точки зрения, было бы лучше, если бы волосы убрали. Оценка — 9 баллов».

Юлия Макарова в роли дочери летописца и архитектора Тобольска

Юлия Макарова сыграла в сериале дочь реальной исторической личности — Семена Ремезова – летописца, картографа и архитектора. На тот момент исполнительница роли Маши была студенткой ГИТИСа, это ее дебют в кино.

«Я здесь вижу крестьянский костюм. Одежду простолюдина – тканый тулуп, который отделан странным мехом. Как правило, тулупы носили крестьяне. Более зажиточные слои населения одевались в кожухи из овчины или шубы, которые представляли собой в нашем понимании дубленки – мехом внутрь. Мехом наружу начали носить значительно позже. Если это образ крестьянки, то допустимо. А если девушка – представительница зажиточного слоя, дочь архитектора, то немного костюм скучноват. Пусть будет 7 баллов».

Подводим итоги

На первое место нашего модного исторического пьедестала поднимается Петр I. Вернее, костюм, созданный художниками. На втором месте – точно переданный костюме пехотинца шведской армии, который в сериале представил актер Андрей Бурковский. На третьем – крестьянский наряд, продемонстрированный актрисой Юлией Макаровой, сыгравшей дочь летописца и архитектора.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.

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