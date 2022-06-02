«Разгромный обзор»: Топурия против Алсу

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Разгромный обзор», в котором известные стилисты разбирают образы звезд.

На этот раз под «каток» Руслана Громова попали певицы Кети Топурия и Алсу. Стилист нашел достоинства и недостатки в образах артисток.

Смотрите подробности в нашем видео.

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