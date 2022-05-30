«Очень дольче вита»: Подольская сочетала кроп-топ с юбкой-карандашом Dolce & Gabbana на отдыхе в Италии

Певица Наталья Подольская сразу после вечеринки в честь ее сорокалетия отправилась с подругой в Италию.

За несколько дней отдыха в этой жаркой стране Наталья Подольская успела продемонстрировать трендовые летние образы, делясь снимками из Италии в микроблоге.

На этот раз Наталья Подольская покрасовалась в черном кроп-топе, сочетав его с юбкой-карандашом бренда Dolce & Gabbana.

«Очень дольче вита», — подписала Подольская фото в микроблоге.

Наряд певицы оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, бьютимэйкер-стилист Марина Корабель.

«Если говорить об образе в целом, то здесь все гармонично, — отметила бьютимэйкер-стилист Марина Корабель. — Черный кроп-топ, который сейчас так популярен, поддерживается черными полосками в юбке. Кроме них, на ней еще несколько трендовых принтов в виде блоков: и цветы, и горох, и полоска. Обувь и сумка по классической схеме сочетаются по цвету и фактуре. А легкие небрежные волны на волосах дополняют летний аутфит».

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool.

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