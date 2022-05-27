«Напоминают милого ослика Иа»: стилист оценил образ Подольской в мини-платье на прогулке по Риму

Певица Наталья Подольская на днях с размахом отпраздновала свое сорокалетие. Почти сразу после торжества звезда устроила себе римские каникулы.

В микроблоге Наталья Подольская поделилась снимком, на котором запечатлена на Испанской лестнице в Риме.

«Если я в Риме, то первое фото будет, конечно, у Spain Steps. Это мое любимое место в Вечном городе, в котором я была уже много раз!» — написала под фото Наталья Подольская.

На прогулке по Риму звезда предстала в мини-платье оттенка капучино с белой вставкой на груди. Оценил аутфит Натальи Подольской для Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов.

«Весьма забавный и непринужденный образ, весь наряд выдержан в бежево-коричневых тонах, эти оттенки подходят Наталье Подольской, — отметил стилист Руслан Громов. — Круглые очки и волнистые распущенные волосы напоминают милого ослика Иа. Черная лямка от сумки на светлом платье не критична, но стоит учитывать этот момент, лучше чтобы лямки были в тон. Синие элементы на сандалиях сильно выбиваются из общей концепции. Если бы не было этих деталей, на мой взгляд, образ смотрелся бы лучше. Но все очень даже хорошо, учитывая, что это повседневный наряд, ведь Наталья находится на отдыхе».

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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