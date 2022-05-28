Мини, кюлоты и бермуды: Пугачева, Нюша, Боня и другие звезды носят ультрамодные шорты

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие шорты в этом сезоне актуальны и какие фасоны помогут подчеркнуть ваши достоинства.

По мере того как народ медленно, но уверенно выходит из эпохи, когда все трудились исключительно дома и посещали рабочие совещания в Zoom в домашней одежде, можно с уверенностью сказать, что мы готовы к чему-то новому в 2022 году.

Определенно, нужно быть смелым, примерять нетривиальные луки и меняться. Именно поэтому шикарные женские шорты будут на пике популярности этим летом. Как носить эту ультрамодную деталь гардероба в новом сезоне на примере наших звезд для читателей сайта Teleprogramma.pro рассказал дизайнер Наз Маер.

«Шорты — это идеальная одежда для обновления вашего гардероба на предстоящие сезоны. Благодаря шортам вы сможете создать широкий спектр стильных образов на любой вкус. Кроме того, они позволят вам создать уникальные и интересные наряды практически для любого случая, будь то повседневный, нарядный, торжественный или официальный. Ведущие модные дома, как и наши любимые звезды, демонстрируют потрясающие образы с шортами практически любого фасона — от облегающих до мешковатых, мини и капри, с дополнительными деталями декора или без них», — отметил эксперт.

Ольга Бузова

Элегантные кожаные шорты будут актуальны в течение всего года. Существует множество вариантов кожаных шорт, которые можно включить в свой наряд: короткие или длинные, как у Ольги Бузовой, облегающие или свободные.

«Цветовая гамма кожаных шорт выходит далеко за рамки классического черного цвета. Актуальны так же модели коричневого, кремового и даже бронзового цветов. Модные фасоны модных кожаных женских шорт актуальны даже для прохладных осенних месяцев, когда вы можете стильно дополнить их свитером больших размеров или толстовкой, а также парой ботинок и леггинсами, чтобы завершить ансамбль», — пояснил Наз.

Анастасия Шубская

Жена Александра Овечкина может похвастаться утонченным вкусом. Она тоже купила кожаные шорты, которые сочетает с шелковыми рубашками. Анастасия Шубская в таком наряде ходит в рестораны и на вечеринки.

«В дополнение к свитерам, кардиганам и другим основным вещам для прохладной погоды, блейзеры и белые рубашки также легко сочетаются с кожаными шортами, помогая вам создать отличный наряд. Например, вы можете сочетать черные кожаные шорты с верблюжьим пальто и белой рубашкой для создания стильного ансамбля, который легко собрать. Что касается обуви, вы не ошибетесь с парой черных кожаных ботильонов», — дал совет Маер.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова обладает стройной фигурой, поэтому тоже любит носить шорты. Она сочетает их с кардиганом, поэтому лук смотрится сдержанно и дорого.

«Вы также можете сочетать цветные кожаные шорты с кожаной курткой, джинсовой рубашкой или блузкой. Яркий клатч, сумка-тоут или кожаная сумка идеально завершат ваш образ, придав ему модную изящность. Например, сочетайте пару розовых кожаных шорт со светло-голубой блузкой с длинным рукавом для создания повседневного наряда. Эти два предмета прекрасно сочетаются друг с другом. Затем добавьте золотое ожерелье и пару черных кожаных босоножек на каблуках, чтобы придать образу дополнительную харизму», — поделился эксперт.

Клава Кока

Клава Кока является популярной молодой певицей. Она не боится экспериментировать с образами. Зачастую, артистка появляется на красных дорожках в шортах, которые дополняет яркой водолазкой.

«Ничто не говорит о весеннем и летнем настроении так, как короткие шорты. Когда вы будете готовы сбросить теплую одежду, возьмите пример с Клавы Коки и вы будете готовы к беззаботным и солнечным месяцам, которые ожидают нас совсем скоро. Такие модели отлично подходят для того, чтобы продемонстрировать свои ноги на дневных прогулках, вечеринках и походах на пляж», — рассказал Наз.

Нюша

Нюша является популярной певицей и порой предстает в ярких образах даже в обычной жизни. Она летом носит джинсовые мини-шорты, которые сочетает с топами, мюлями и сандалиями.

«Самое интересное в коротких шортах то, что они представлены в широком ассортименте тканей и стилей, включая вельвет, кожу, искусственную кожу, деним. Это означает, что существует бесконечное множество способов их стилизации. Например, сочетание синих джинсовых шорт с топом на бретельках, как это сделала певица Нюша — это простой способ создать расслабленный, но стильный образ», — считает эксперт.

Алла Пугачева

Алла Пугачева в свои 73 года может похвастаться моложавым видом. Она также не боится носить короткие юбки. А вот шорты певица выбирает модного фасона, чтобы выглядеть еще стройнее. На прогулке с двойняшками артистка отметилась в джинсовых шортах кюлотах. Белоснежная блузка оверсайз дополняла лук и скрывала область бедер. А за счет белых кед она сделала образ более молодежным.

Наталья Подольская

Наталья Подольская — мама двоих сыновей. Она особенно ценит комфорт. Артистка обзавелась костюмом с шортами-капри и удлиненным жакетом. Похожий лук в более сдержанном варианте из светлого твида носит Стеша Маликова. Такой наряд подойдет даже для похода в театр.

«Мешковатые и свободные шорты, как у Стеши Маликовой и Натальи Подольской, также являются одной из самых горячих тенденций 2022 года. Мешковатые шорты с выглядят потрясающе в паре с рубашками больших размеров, вязаными топами и сумочкой или клатчем необычной формы. Кроме того, гуру стиля рекомендуют открытые кардиганы, летние пальто, классические пиджаки и простые футболки дополнять яркими цветами или принтованными шортами свободного кроя в спортивном стиле. Но не позволяйте этим модным советам ограничивать ваши возможности в создании уникальных образом», — дал совет эксперт.

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко славится своим стилем. Она может похвастаться стройными ногами. Артистка зачастую делает акцент именно на этой части тела. В ее гардеробной есть льняной костюм с рубашкой и шортами-бермудами в гавайском стиле. За счет свободного кроя артистка скрывает недостатки фигуры, а яркий цвет мандарина освежает лук и делает его по-настоящему летним.

Виктория Боня

Самые смелые могут позволить себе очень маленькие шорты. Виктория Боня в 42 года не перестает следить за фигурой. Более того, она находится в поисках жениха, поэтому предпочитает выглядеть женственно. На отдыхе на Бали она отметилась в джинсовых шортах, которые сочетала с шелковой рубашкой сливочного цвета. Она завязала ее на узел спереди, подчеркнув талию. Боня показала, как можно создать эффект фигуры «песочные часы».

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева летом предпочитает расслабленные образы. Она носит комплекты с принтом. Футболка и шорты из хлопка с камуфляжным рисунком — хороший вариант для похода на пляж, прогулки на курорте или пробежки. Она в свой 51 год может позволить себе показать стройные ноги. За счет рисунка наряд выглядит нескучно.

Ксения Собчак

Также демонстрирует хороший пляжный вариант комплекта с шортами Ксения Собчак. Она предпочла монохромный лук лавандового цвета. Хлопковые шорты не сковывают движения, поэтому телеведущая решила выйти в них на пробежку. Она провела время на Лазурном берегу. В теплую погоду нежные цвета выглядят особенно уместно.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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