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Мини, кюлоты и бермуды: Пугачева, Нюша, Боня и другие звезды носят ультрамодные шорты

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие шорты в этом сезоне актуальны и какие фасоны помогут подчеркнуть ваши достоинства.

Мини, кюлоты и бермуды: Пугачева, Нюша, Боня и другие звезды носят ультрамодные шорты
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

По мере того как народ медленно, но уверенно выходит из эпохи, когда все трудились исключительно дома и посещали рабочие совещания в Zoom в домашней одежде, можно с уверенностью сказать, что мы готовы к чему-то новому в 2022 году.

Определенно, нужно быть смелым, примерять нетривиальные луки и меняться. Именно поэтому шикарные женские шорты будут на пике популярности этим летом. Как носить эту ультрамодную деталь гардероба в новом сезоне на примере наших звезд для читателей сайта Teleprogramma.pro рассказал дизайнер Наз Маер.

«Шорты — это идеальная одежда для обновления вашего гардероба на предстоящие сезоны. Благодаря шортам вы сможете создать широкий спектр стильных образов на любой вкус. Кроме того, они позволят вам создать уникальные и интересные наряды практически для любого случая, будь то повседневный, нарядный, торжественный или официальный.

Ведущие модные дома, как и наши любимые звезды, демонстрируют потрясающие образы с шортами практически любого фасона — от облегающих до мешковатых, мини и капри, с дополнительными деталями декора или без них», — отметил эксперт.

Ольга Бузова

Элегантные кожаные шорты будут актуальны в течение всего года. Существует множество вариантов кожаных шорт, которые можно включить в свой наряд: короткие или длинные, как у Ольги Бузовой, облегающие или свободные.

«Цветовая гамма кожаных шорт выходит далеко за рамки классического черного цвета. Актуальны так же модели коричневого, кремового и даже бронзового цветов.

Модные фасоны модных кожаных женских шорт актуальны даже для прохладных осенних месяцев, когда вы можете стильно дополнить их свитером больших размеров или толстовкой, а также парой ботинок и леггинсами, чтобы завершить ансамбль», — пояснил Наз.

Анастасия Шубская

Жена Александра Овечкина может похвастаться утонченным вкусом. Она тоже купила кожаные шорты, которые сочетает с шелковыми рубашками. Анастасия Шубская в таком наряде ходит в рестораны и на вечеринки.

«В дополнение к свитерам, кардиганам и другим основным вещам для прохладной погоды, блейзеры и белые рубашки также легко сочетаются с кожаными шортами, помогая вам создать отличный наряд.

Например, вы можете сочетать черные кожаные шорты с верблюжьим пальто и белой рубашкой для создания стильного ансамбля, который легко собрать. Что касается обуви, вы не ошибетесь с парой черных кожаных ботильонов», — дал совет Маер.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова обладает стройной фигурой, поэтому тоже любит носить шорты. Она сочетает их с кардиганом, поэтому лук смотрится сдержанно и дорого.

«Вы также можете сочетать цветные кожаные шорты с кожаной курткой, джинсовой рубашкой или блузкой. Яркий клатч, сумка-тоут или кожаная сумка идеально завершат ваш образ, придав ему модную изящность.

Например, сочетайте пару розовых кожаных шорт со светло-голубой блузкой с длинным рукавом для создания повседневного наряда. Эти два предмета прекрасно сочетаются друг с другом. Затем добавьте золотое ожерелье и пару черных кожаных босоножек на каблуках, чтобы придать образу дополнительную харизму», — поделился эксперт.

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Клава Кока

Клава Кока является популярной молодой певицей. Она не боится экспериментировать с образами. Зачастую, артистка появляется на красных дорожках в шортах, которые дополняет яркой водолазкой.

«Ничто не говорит о весеннем и летнем настроении так, как короткие шорты. Когда вы будете готовы сбросить теплую одежду, возьмите пример с Клавы Коки и вы будете готовы к беззаботным и солнечным месяцам, которые ожидают нас совсем скоро. Такие модели отлично подходят для того, чтобы продемонстрировать свои ноги на дневных прогулках, вечеринках и походах на пляж», — рассказал Наз.

Нюша

Нюша является популярной певицей и порой предстает в ярких образах даже в обычной жизни. Она летом носит джинсовые мини-шорты, которые сочетает с топами, мюлями и сандалиями.

«Самое интересное в коротких шортах то, что они представлены в широком ассортименте тканей и стилей, включая вельвет, кожу, искусственную кожу, деним. Это означает, что существует бесконечное множество способов их стилизации.

Например, сочетание синих джинсовых шорт с топом на бретельках, как это сделала певица Нюша — это простой способ создать расслабленный, но стильный образ», — считает эксперт.

Нюша. Фото: соцсети звезды

Алла Пугачева

Алла Пугачева в свои 73 года может похвастаться моложавым видом. Она также не боится носить короткие юбки. А вот шорты певица выбирает модного фасона, чтобы выглядеть еще стройнее. На прогулке с двойняшками артистка отметилась в джинсовых шортах кюлотах. Белоснежная блузка оверсайз дополняла лук и скрывала область бедер. А за счет белых кед она сделала образ более молодежным.

Наталья Подольская

Наталья Подольская — мама двоих сыновей. Она особенно ценит комфорт. Артистка обзавелась костюмом с шортами-капри и удлиненным жакетом. Похожий лук в более сдержанном варианте из светлого твида носит Стеша Маликова. Такой наряд подойдет даже для похода в театр.

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

«Мешковатые и свободные шорты, как у Стеши Маликовой и Натальи Подольской, также являются одной из самых горячих тенденций 2022 года. Мешковатые шорты с выглядят потрясающе в паре с рубашками больших размеров, вязаными топами и сумочкой или клатчем необычной формы.

Кроме того, гуру стиля рекомендуют открытые кардиганы, летние пальто, классические пиджаки и простые футболки дополнять яркими цветами или принтованными шортами свободного кроя в спортивном стиле. Но не позволяйте этим модным советам ограничивать ваши возможности в создании уникальных образом», — дал совет эксперт.

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко славится своим стилем. Она может похвастаться стройными ногами. Артистка зачастую делает акцент именно на этой части тела. В ее гардеробной есть льняной костюм с рубашкой и шортами-бермудами в гавайском стиле. За счет свободного кроя артистка скрывает недостатки фигуры, а яркий цвет мандарина освежает лук и делает его по-настоящему летним.

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Виктория Боня

Самые смелые могут позволить себе очень маленькие шорты. Виктория Боня в 42 года не перестает следить за фигурой. Более того, она находится в поисках жениха, поэтому предпочитает выглядеть женственно. На отдыхе на Бали она отметилась в джинсовых шортах, которые сочетала с шелковой рубашкой сливочного цвета. Она завязала ее на узел спереди, подчеркнув талию. Боня показала, как можно создать эффект фигуры «песочные часы».

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева летом предпочитает расслабленные образы. Она носит комплекты с принтом. Футболка и шорты из хлопка с камуфляжным рисунком — хороший вариант для похода на пляж, прогулки на курорте или пробежки. Она в свой 51 год может позволить себе показать стройные ноги. За счет рисунка наряд выглядит нескучно.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Ксения Собчак

Также демонстрирует хороший пляжный вариант комплекта с шортами Ксения Собчак. Она предпочла монохромный лук лавандового цвета. Хлопковые шорты не сковывают движения, поэтому телеведущая решила выйти в них на пробежку. Она провела время на Лазурном берегу. В теплую погоду нежные цвета выглядят особенно уместно.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro

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