«Синие ноги»: Бузова в странных колготках изумила публику и эксперта в сфере моды

Премию «Прорыв года» от журнала MODA Topical, которым руководит королева красоты Оксана Федорова, Ольга Бузова пропустить явно не могла. Блондинка предстала перед собравшимися в наряде в насыщенно синем цвете.

Стилист Руслан Громов, глядя на популярную блондинку отметил, что с тех пор, как Ольга обзавелась собственным стилистом, ее образы стали более эффектными, в них появился вызов.

«Платье в стиле 30-х годов — весьма интересная задумка, а интегрированная в ретро-стиль коса отлично дополняет total look в цвете индиго. Чокер на шее ненавязчиво перекликается с дорогими туфлями от известного бренда. Вот только меня смущают синие ноги: зачем здесь эти странные колготки? Без них образ смотрелся бы гораздо лучше», — цитирует Громова «Комсомольская правда».

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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