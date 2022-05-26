«Блузка и юбка интересные»: Подольская смешала разные стили, появившись на красной дорожке

Накануне в Москве отгремела премия «Прорыв года» от журнала MODA Topical, которым руководит королева красоты Оксана Федорова. На красной дорожке блистал весь цвет шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Зара, Николай Басков и другие.

Отметилась на церемонии и Наталья Подольская в наряде нежно-кремового оттенка. Стилист Руслан Громов, рассматривая образы звезд, отметил, что именно лук рыжеволосой певицы назвал бы самым удачным.

«Здесь разные стили смешаны воедино. А ведь это актуальный выход Натальи в одежде отечественного бренда, которая, к тому же, стоит недешево. Сами по себе блузка и юбка интересные, но скорее подходят для повседневных выходов. Сумочка-жемчужина призвана добавить лоска, однако, ее хочется видеть с чем-то более контрастным по цвету. Мы как-то общались с Натальей на тему нарядов, и она призналась, что образы собирает самостоятельно. А я бы посоветовал не пренебрегать помощью профессионалов», — цитирует Громова «Комсомольская правда».

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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