Как отдохнуть за две недели: 5 секретов правильного отпуска

Две недели отпуска – вполне достаточно, чтобы качественно отдохнуть. Главное – правильно организовать свое время. Психолог Андрей Зберовский поделился пятью советами, которые помогут вам получить максимум пользы от отпуска.

Первый секрет – уехать подальше от привычной обстановки:

«Выбор отпуска должен быть связан с максимально другим климатом и ландшафтом, чем там, где вы проживаете. Потому что только кардинальная смена ландшафта, пейзажа, температуры и давления активизирует все адаптационные способности вашего организма».

Второй секрет – знакомиться с новыми людьми:

«Отпуск обязательно должен сопровождаться знакомством с новыми для вас людьми. Только такое общение позволяет максимально активизировать новые зоны нейронных цепей в вашем мозге. И старые цепочки… будут отдыхать, по ним просто не пойдет напряжение. И вы, действительно позволите вашему мозгу отдохнуть».

Третий секрет – занимайтесь спортом:

«Утренние пробежки, спортзалы, турники, брусья, походы в горы, такие активные занятия обязательно вам помогут максимально отдохнуть».

Четвертый секрет – общайтесь со своими детьми:

«Давайте во время отпуска уделим максимальное внимание детям, потому что в обычное время родители с детьми очень мало общаются, из-за этого у нас может возникать чувство вины, соответственно, отпуск — это погружение в жизнь детей, в их мышление, цели, задачи, их чувства».

Пятый секрет – общайтесь со своей второй половинкой:

«Именно в отпуске тихое спокойное комфортное общение с вашей второй половиной позволит перезапустить ваши отношения, ваши чувства, позволит вам создать новые цели и задачи в вашей жизни. Но самое главное — сблизиться, объединиться, почувствовать, что вы вместе — одно целое», сообщает Телеканал «360».

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