Каннский фестиваль: подсматриваем свежие идеи нарядов на все случаи жизни

Мы выбрали самые интересные наряды, которые не грех и повторить за звездными фигурантами красных дорожек.

На выпускной

Наши блогеры раскритиковали экс-участницу «Дома-2» Викторию Боню: мол, а она-то там что делает? Она живет неподалеку — в Монако — благодаря богатому отцу своей дочери. А вот в соцсетях американского издания Variety образ Бони одобрили: наверняка не знают, кто это, зато им просто понравилось, как одета красивая женщина.

Уже несколько стилистов признали: платье, конечно, не шедевр, но приличнее, чем у многих звезд в Каннах. Идеальный вариант на выпускной в институте или школе. Тут три модных тренда: драпировка, корсет и насыщенно-синий цвет.

На юбилей

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли пришла в платье со сложным декором. Многослойное платье от Yanina Couture напоминает костюм экзотической бабочки и подходит для праздничных ужинов в ресторанах. Между прочим, это российский бренд — дизайнера зовут Юлия Янина. Продюсер Яна Рудковская тоже носит ее наряды: «Я помню это нежно-голубое платье из струящейся ткани.

Оно было в триумфальной весенне-летней коллекции дизайнера, показанной на Paris Haute Couture Week. Именно тогда Юлия Янина стала официальным участником Недели высокой моды в Париже. И вот уже 11 лет Дом Yanina открывает шоу-рум в легендарном отеле Martinez во время Каннского фестиваля».

На свидание

Ева Лонгория не скрывает, что ей 47 лет, но выглядит звезда «Отчаянных домохозяек» на 10 лет моложе. Красивое, модное и очень откровенное платье. Второй год дизайнеры рекомендуют нам все прозрачное. Только на первое свидание так не одевайтесь! Модная деталь — чокер с бриллиантовым кольцом.

На деловую встречу

Исполнившая главную роль в картине «Жена Чайковского» Алена Михайлова после премьеры сняла вечернее платье и фланировала в образе модной деловой женщины. Чтобы не прослыть синим чулком и разговорить собеседника, создать дружескую атмосферу, а то и немного пококетничать, берите пример с Алены. Да-да, под классический пиджак можно надеть актуальный в этом сезоне корсетный топ. А если внезапно наступивший вечер обещает быть томным, можно будет легким движением руки снять пиджак.

К подружке на свадьбу

Индийская актриса Айшвария Рай стала самой яркой звездой Канн-2022. «Принцесса специй» пришла в платье Dolce&Gabbana с декором невероятной красоты. На платье распустилась сотня бутонов роз, хризантем и пионов. Айшвария стала «Мисс Мира» 28 лет назад, но до сих пор умеет произвести впечатление. Кстати, возьмите на заметку эту укладку «мальвинка» — простейший, но элегантный вариант вечерней прически на длинных волосах. Идеальный образ для гостьи свадьбы. Можно украсить вечернее платье бутонами из специализированных магазинов.

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